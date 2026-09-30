Türk futbolunu sarsan bahis suçlamaları krizinin patlak vermesinin ardından ilk resmi açıklamasını yapan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sessizliğini bozarak yaşananların perde arkasını anlattı; herhangi bir gizli saik bulunmadığını vurguladı ve yetkili mercilere tam savunmasını sunmaya hazır olduğunu açıkladı.

Doğan'ın açıklamaları, başta Türk "61saat" sitesi olmak üzere bugün çarşamba günü, kulüpteki yöneticilerin bahis hesaplarına sahip olduğuna dair söylentiler hakkında gelen gazeteci sorularına yanıt olarak geldi.

Hata itirafı

Doğan açık bir üslupla şunları söyledi: "Ben açık sözlü bir insanım ve herkes beni tanır, yöneticilikte dokuzuncu yılım ve bu meseleler daha önce gündemde değildi."

Trabzonspor Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun toplantılarında hakemleri ve teknik direktörleri bu sakıncalar konusunda bilgilendirdiğini, ancak yöneticilere ve idarecilere benzer hiçbir bilgi vermediğini açıkladı; bunun yöneticilerin bilmesi gereken ayrı bir mesele olduğunu değerlendirdi.

Şöyle ekledi: "Belki bir hata olmuştur, ama şunu vurgulamak isterim ki kasıtlı hiçbir yanlış anlaşılma ya da başka bir durum söz konusu değil. Trabzonspor adına konuşuyorum, burada eski ve mevcut yöneticilerden birçok dostumuz var, hepsi saygın, güzel ahlaklı insanlar ve ben hepsinin ahlakına şahitlik ediyorum."

Kapalı hesap

Doğan, savunmasının kilit noktalarından birini açıklayarak şunları söyledi: "Bu olaylardan çok önce kapalı bir hesabım vardı, bu şirketler kulüplerin sponsoruydu ve tanıtım törenleri bizzat federasyonun merkezinde düzenlendi; benim ya da arkadaşlarımın tarafında herhangi bir gizli saik olmadığı için belki de kimse böyle bir sorunun ortaya çıkmasını beklemedi."

Şöyle devam etti: "Federasyon bu kadar ketumluk gösterdi, eğer bir hata yaptıysak ya da bir ihmalimiz olduysa özür dileriz, herhangi bir gizli saikimiz yok. Diğer yöneticileri tanıyorum, ehil kişiler ve başkanlar var, hiçbirinin bu meseleler hakkında herhangi bir fikri ya da beklentisi yoktu. Bu bir ihmal mi? Evet, öyle."

Türk futboluna ders

Kulüp başkanı, bu olgunun uzun yıllara dayandığına, geçmişte bazı kişilerin hesap açtığına dikkat çekti ve kendisinin bu olaylardan çok önce hesaplarını kapattığını vurguladı.

Şöyle ekledi: "Bizim de başımıza benzer bir şey geldi ve konumumuzu savunacağız, bu Türk futbolundaki herkes için bir ders olacak, herkesin niyeti iyi, biz geleceğe bakıyoruz."

Trabzonspor Başkanı şöyle devam etti: "Bir sorun yok, kötü niyetleri olduğunu düşünmek istemiyoruz, biz de hatalar yaptık ve o prosedürleri daha dikkatli okumamız gerekiyor,

Doğan açıklamalarını kesin bir mesajla noktaladı: "Keşke gündem böyle bir meseleyle meşgul olmasaydı, ama biz her zaman doğru olduğuna inandığımızı söylemeye devam edeceğiz, Trabzonspor'un çıkarlarını ve Türk futbolunun çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz ve bir adım bile geri atmayacağız."







