Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Yusuf gitti, hikaye yarım kaldı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sponsorluk anlaşması sırasında, 17.5 milyon euro karşılığında ekiplerinden 'e transfer olan Yusuf Yazıcı ile ilgili açıklamalar yaptı.

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Ağaoğlu, Yusuf'a bir kırgınlığı olmadığını dile getirirken hikayelerinin yarım kaldığını söyledi:

"Yusuf Yazıcı bizim için yeniden başlayan hikayenin başrol oyuncusuydu. Paraya en ihtiyaç duyduğumuz dönemde, yani geçen sene dahi göndermediğimiz yerde bizim yeniden başlayan hikayemizin başrol oyuncusuydu. Şu an itibaren hikaye yarım kaldı. İçime kan damladı. Biz işin para kısmında değildik. Böyle bir gelire de bu hikaye içinde ihtiyacımız yoktu. Ancak oyuncumuzun bu konudaki ısrarı, transferi bu noktaya getirdi. Bundan sonra da bu hikaye tamamlanana kadar kadar hiçbir oyuncumuzu gönderme düşüncesinde değiliz."