Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, aşırı strese ve üzüntüye bağlı kilo kaybı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Fulya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Ahmet Ağaoğlu'nun 10 gün içinde 4 kilo kaybettiği ve uyku problemi yaşadığı öğrenildi.

İstanbul'da bulunan Ağaoğlu, öğle saatlerinde kendisini kötü hissedince yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Trabzonspor'dan ise konuyla ilgili açıklama geldi. "Başkanımız son günlerde aşırı stres ve yorgunluğa bağlı olarak kendisini halsiz hissettiği için hastaneye gitmiştir," denilen açıklamada, "Gerekli kontrollerin ardından tedavisi yapılmaktadır. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir," ifadeleri kullanıldı.