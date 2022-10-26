Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu hakem tartışmaları hakkında açıklama yaptı: "Biz yaklaşık 1 sene önce karar aldık. Hakemleri gündemimizden çıkardık."

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gündemdeki hakem tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Crvena Zvezda karşılaşması öncesinde Süper Lig'deki hakem tartışmaları üzerine açıklama yaptı.

Ağaoğlu, Türk futbolunda 35 gün önce konuşulanlar ne ise bugün de aynı şeylerin konuşulduğunu söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, hakem tartışmalarına ilişkin olarak ne söyledi?

"Herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Biz bir sene önce karar aldık. Hakem konusunu gündemimizden kaldırdık."

"35 senedir futbol aleminin içindeyim. 35 sene önce konuşulanlar neyse bugün değişen bir şey yok. Aynı şeyler yaşanıyor. Sorunlar aynı sorunlar ve hepsi masada."

"Hakemler sahadaki maçı yönetin. Trabzonspor lehine ve aleyhine 10'larca çalınan çalınmayan düdük var. Aynı şekilde rakiplerimizin de lehine ve aleyhine çalınmayan düdükler var. Biz bunları hakem hatası olarak değerlendiriyoruz."

"Biz neden 1 senedir susuyoruz hakemlerle alakalı olarak Trabzonspor Kulübü olarak? Trabzon'a geldiği zaman, Trabzonspor'un maçını yönettiğiniz takdirde kulüpten kaynaklı baskı olmayacak, taraftar hariç. Taraftar, hakemi baskı altına almaya çalışır."

Ahmet Ağaoğlu, Avrupa Ligi karşılaşmaları hakkında ne söyledi?



Hakem tartışmaları konusunda görüşünü bildirdikten Trabzonspor'un Crvena Zvezda karşılaşmasına değinen Ağaoğlu, dünyanın en ateşli taraftar gruplarından biri olan Delije ve Belgrad atmosferi hakkında da yorumda bulundu. Ağaoğlu şu şekilde konuştu: "Puanlara baktığımız zaman dengeli bir grup. Hiç beklenmedik sonuçlar alınıyor. Önümüzdeki 2 maçtan 6 puan alırsak gruptan çıkıyoruz. Planımız bu. Kızılyıldız maçından 1 puan alırsak, diğer maçların sonuçları belirleyici olacak."

"Belgrad'daki atmosfer o kadar önemli bir faktör değil. Bizim oyuncularımız, rakip seyircinin baskısıyla pozitif olarak etkileniyor. İyi bir sonuçla ülkemize döner ve Ferençvaroş maçını kazanıp lider oluruz."