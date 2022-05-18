Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, önümüzdeki dönemde daha büyük hedeflerin peşinden koşacaklarını söyledi.

Sabah gazetesine verdiği röportajda geleceğe umutla baktıklarını aktaran Ağaoğlu, şampiyonluğun formülünü doğru hazırlık aşaması ve sezon içerisinde çok çalışma olarak açıkladı.

Ne söylendi?

"Antalyaspor maçında çalan son düdükle beraber camianın beklentisinin gerçekleştiğini, bir anlamda onlara karşı sadece şampiyonlukla sınırlı olan yükün omuzlarımızdan kalktığını ve yeni sorumlulukların omuzlarımıza yüklendiğini hissettim.

"Sevinirken akabinde ödenecek olan şampiyonluk primleri, olası transferlerin kulübe maliyetleri, dünya çok ciddi bir ekonomik krizin içerisindeyken hedeflerin zorlaştığını düşündüm. Belki bir gün ben de tüm taraftarlarımız gibi bu şampiyonluğun mutluluğunu ve coşkusunu yaşarım.

"Şampiyonlar Ligi ile alakalı çok beklenti içerisine girmemiz doğru değil ama bizim orada olmamız lazım. Katıldığımız takdirde alacağımız para, bizim bir yıllık maliyetimizi karşılıyor. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne önce kalabilmek ve gidebildiğimiz en uç noktaya kadar gidebilmek."

Mali durum hakkında

"Kulübü devraldığımızda ilk yaptığımız işlerden biri Bankalar Birliği ile sözleşme imzalayıp, borçlarımızı yapılandırmak oldu. Dönemin Maliye ve Hazine Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın oluşturmuş olduğu, kulüpleri kurtaran bir plan ve programdı.

"Tabii ki o şunları sağladı; her şeyin ötesinde sürekli olarak UEFA'nın denetiminde olan ve yaramaz çocuğu görünümündeki kulüplerimiz belirli bir mali disipline kavuştu, borçlar yapılandı ve disiplin altına alındı. Bu UEFA'da çok ciddi bir rahatlama yarattı.

"Bu süreç UEFA'nın finansal anlamda Türk futbolunda değişim noktası olarak algıladığı bir süreç oldu. Biz Trabzonspor olarak imzalamış olduğumuz yeniden yapılandırma sözleşmesine en fazla riayet eden, en hassas davranan ve gelir-gider dengemizi de o doğrultuda dengelemeye çalışan kulüp olduk. Buna olağanüstü hassasiyet gösterdik."

Transferler hakkında

"Uğurcan'ın iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılmak istediğini belirtmesi aslında bir kaptana yakışan bir ifade.

"Burada sadece kendi çıkarını ön planda tutmayıp kulübün dengelerini de çok iyi biliyor. Bizimle beraber büyüdü. Hep birlikte bu mesafeyi kat ettik. Şu an bir şey söylemek için çok erken. Ama inşallah hem onun için hem de kulüp için hayırlısı olur.

"Edgar ile ilgili kesin olarak bir şey söylemek mümkün değil ama değerlendirmemizin içerisinde. Plan ve programımızda var. Onunla ilgili nihai kararı teknik direktörümüz verecek. Hocamızın talebi doğrultusunda biz de o konuyu değerlendireceğiz."

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