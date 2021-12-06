Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan: Üç veya dört transfer yapacağız

Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerahçe'nin 12 puan önünde zirvede yer alan Trabzonspor, yaklaşan tranfer dönemi öncesinde mesaiye erken başladı.

Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan teknik direktörleri Abdullah Avcı'nın istediği takviyeleri önümüzdeki günlerde takıma kazandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Doğan ne söyledi?

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadroyu güçlendirip, gerekli takviyeleri yapacaklarını belirten Doğan, şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaşmak istediklerini belirtti:

"Üzerimize düşen görevleri yapıp tüm takviyeleri 15-20 gün içerisinde kadroya katacağız. 3-4 takviye yapacağız gibi gözüküyor.

"Hocamızın istediği oyuncuları alacağız. Ondan sonra da hocamız bu işin üstesinden gelecektir. Baştan beri söylüyorum, başkanımız da hocamız da söylüyor. Maç maç gitmemiz gerekiyor, 3 puan 3 puan bakmak lazım.

"Hiçbir şey almış veya kazanmış değiliz. Neyin ne olacağı belli olmaz. Camianın, taraftarların dikkatli, sakin olması lazım. Hocamıza, oyuncularımıza güvenmemiz lazım.

"Hem hocamızın hem de Trabonspor'un Türk futbolundan alacağı var ve iki taraf da birbirine çok şey katıyor. Bu yıl inşallah bu hesapların hepsini göreceğiz"

Kouassi bitti gibi

Öte yandan Ertuğrul Doğan'ın daha önce anlaşmaya varıldığını açıkladığı Jean Evrard Kouassi'nin ligin ikinci yarıda Trabzonspor forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

31 Aralık 2021'de Wuhan Zall ile sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon oynadığı 13 karşılaşmada beş gol atmıştı.

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