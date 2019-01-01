Trabzonspor - Basel maçı hangi kanalda, nasıl izlenir, saat kaçta, ne zaman?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında İsviçre'nin Basel ekibini konuk edecek.
Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Marco Di Bello yönetecek.
Gruptaki ilk maçında İspanya'nın Getafe takımına deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo mavililer, sahasında Rusya'nın Krasnodar takımını 5-0 yenerek ilk hafta sonunda lider durumda bulunan Basel karşısında kazanmayı hedefliyor.
Trabzonspor - Basel maçı hangi kanalda, saat kaçta?
3 Ekim Perşembe günü Medical Park Stadı'nda TSİ 22:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen ekranlara gelecek.
Trabzonspor - Basel maçı nasıl izlenir?
Karşılaşmayı canlı olarak takip edebilmek için Digiturk platformuna üye olmak gerekiyor. Karşılaşma internet üzerinden ise aynı platform bünyesinde yer alan beIN Connect aracılığıyla izlenebilecek.
Trabzonspor - Basel maçının muhtemel 11'leri
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Mikel, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth
Basel: Omlin, Widmer, Eray, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Zuffi, Bua, Arthur