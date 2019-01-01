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Trabzonspor - Basel maçı hangi kanalda, nasıl izlenir, saat kaçta, ne zaman?

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Bordo mavili takım, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Basel'i konuk ediyor...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında İsviçre'nin Basel ekibini konuk edecek.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Marco Di Bello yönetecek.

Gruptaki ilk maçında İspanya'nın Getafe takımına deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo mavililer, sahasında Rusya'nın Krasnodar takımını 5-0 yenerek ilk hafta sonunda lider durumda bulunan Basel karşısında kazanmayı hedefliyor.

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Trabzonspor - Basel maçı hangi kanalda, saat kaçta?

3 Ekim Perşembe günü Medical Park Stadı'nda TSİ 22:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen ekranlara gelecek.

Trabzonspor - Basel maçı nasıl izlenir?

Karşılaşmayı canlı olarak takip edebilmek için Digiturk platformuna üye olmak gerekiyor. Karşılaşma internet üzerinden ise aynı platform bünyesinde yer alan beIN Connect aracılığıyla izlenebilecek.

Trabzonspor - Basel maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Mikel, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

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Basel: Omlin, Widmer, Eray, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Zuffi, Bua, Arthur

 

 

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