Trabzonspor-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda olacak?

Trabzonspor üçüncü hazırlık maçında Başakşehir ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda gösterilecek? Cevaplar haberimizde.

Uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretini dindirebilmek için kadrosunu Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres gibi dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendiren Trabzonspor, son olarak İsmail Köybaşı ile anlaşmaya varırken, bordo-mavili takımın hazırlık çalışmaları da devam ediyor.

Şu ana dek oynadığı ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-3'lük skorla mağlup etmeyi başaran Abdullah Avcı'nın takımı yeni sezon öncesinde üç hazırlık maçı daha yapacak.

22 Temmuz Perşembe günü Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, 24 Temmuz Cumartesi günü ise ligin güçlü takımlarından Başakşehir karşısında kendisini test edecek.

Hazırlık kampını Riva'da sürdüren Karadeniz temsilcisi dördüncü ve şu ana dek açıklanan programa göre son hazırlık sınavını ise 26 Temmuz Pazartesi günü Kasımpaşa karşısında verecek ve lige hazır hale gelecek.

A Spor'dan yayımlanacak

Trabzonspor'un 24 Temmuz Cumartesi günü geçtiğimiz yıl Süper Kupa finalinde de karşılaştığı Başakşehir ile oynayacağı 90 dakika saat 19.00'da başlayacak ve A Spor kanalından izlenebilecek.

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