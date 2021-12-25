Trabzonspor, Başakşehir’i konuk etti: Usta-Çırak 0-0 berabere kaldı!

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında lider Trabzonspor, Emre Belözoğlu ile çıkışa geçerek 3. sıraya kadar yerleşen Başakşehir’i ağırladı. Karşılaşma, Başakşehir’de 4 sezon boyunca birlikte çalışan Abdullah Avcı-Emre Belözoğlu ikilisini de bir araya getirmesinden dolayı büyük önem taşıyordu.

Maç öncesinde Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, eski öğrencisi hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu:

“Başakşehir uzun süre çalıştığım bir takım. Emre Belözoğlu da bu takımda oyuncuydu ve Türk futbolunu temsil etti. Antrenörlükte çok hızlı ve doğru adımlar atıyor.”

Stoper ikilisi Hugo ve Edgar’ın sakatlık sebebiyle forma giyemediği maçta Abdullah Avcı, bu iki oyuncunun yerine Hüseyin Türkmen- Denswill ikilisiyle maça başladı. Emre Belözoğlu, klasik 4-1-4-1 düzeniyle sahaya çıksa da bir hamle göze çarpıyordu. Son haftalarda Cornelius-Djaniny ikilisini beraber kullanan Trabzonspor’a karşı genç teknik direktör, Okaka’nın yanına kanattan Gulbrandsen’i atıyordu. Böylece her iki takım da çift forvet denilebilecek bir düzende sahaya çıkıyordu. Maçın taktik savaşı olarak geçeceğinin ilk belirtisi de kendini burada belli ediyordu.

İlk yarı

Emre Belözoğlu’nun Başakşehir’ini ilk yarının ilk bölümünde, toptan feragat ederek daha direkt hücumlarla sonuca gitmeyi amaçladığını gördük. Öyle ki dakika 20’lere gelindiğinde topla oynama yüzdeleri yüzde 64’e 36 gibiydi. Bu durum, genel olarak topla oynamayı seven Emre Belözoğlu için pek de şaşırtıcı değildi çünkü genç teknik direktör hem Hatay hem de Galatasaray deplasmanında bu oyunu tercih etmişti. Sonuç olarak hedef maçlarda bu planı kullanan Başakşehir’i bu kez de Trabzon deplasmanında aynı şekilde gördük. Ancak bu noktada Emre Belözoğlu’nun ilk yarıda istediğini alamadığını düşünüyorum. Turuncu-lacivertli takım adına ilk yarının en tehlikeli ve tek pozisyonu Visca’nın uzaktan attığı serbest vuruştu.

Diğer tarafta Trabzonspor’da ilk yarıda göze çarpan ise Marek Hamsik ve uzun pasları oldu. Süper Lig, Hamsik’in dünyası ve biz onu yaşıyoruz. Slovak yıldız, ilk yarıyı domine eden isim oldu. Hem sağ hem sol ayağıyla attığı uzun paslar ile derinde bekleyen Başakşehir’in dengesini bozdu. Öyle ki Hamsik’in savunma arkasına attığı 4. pasta Cornelius direğe takılarak çok net bir fırsatı gole çeviremedi. Bu, belki de maçın en net pozisyonuydu.

İkinci yarı

İkinci yarıya ise ise oyun dengelenerek başladı. Hemen ikincini yarının başında Başakşehir, Gulbrandsen ile savunma arkasına geçerek net bir pozisyondan yararlanamadı. Bu yarıda topa ilk yarıya göre daha fazla sahip olsa da Başakşehir üretimde sıkıntılar yaşadı. Bu noktada 73’te oyuna hem Deniz Türüç hem de Chadli girdi ki iki dakika sonra Okaka ile sırtı dönük bir yarım şans yakalandı.

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Abdullah Avcı ise bu hamlelere karşı çok gecikmeden merkeze Siopis hamlesi yaptı. İşte bu hamleyle maç biraz kilitlendi diyebilirim. Cornelius-Koita değişikliğini pek anlayamasam da maçın sonunda Gineli oyuncu net bir pozisyondan faydalanamadı ve maç başladığı gibi bitti.

İki teknik direktörün de hamleleriyle geçen karşılaşmanın ardından Trabzonspor ligin ilk yarısını rekor puanla zirvede bitirdi. Başakşehir’de ise Emre Belözoğlu ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmüş oldu.