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Trabzonspor Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya ne zaman bildirecek? (2019-2020)

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Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan katılacak olan Trabzonspor, UEFA'ya kadrosunu Ağustos ayının başına bildirmek zorunda.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. olarak bitiren Trabzonspor, önümüzdeki sezon Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil edebilir. Bunun için bordo mavililerin önce 3. eleme turunda ardından da playoff'ta başarılı olması gerekiyor.

Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan katılacak olan Trabzonspor, ilk maçına 8 Ağustos tarihinde çıkacak.

Trabzonspor bu turda UEFA'ya bildireceği kadroyu en geç 2 Ağustos Cuma günü saat 23.59'a kadar UEFA'ya bildirmek zorunda.

Bordo mavililer bu tarihten sonra transfer yaparsa bu oyuncu ancak 3. eleme turunda başarılı olursa playoff turunda UEFA'ya bildirebilir.

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