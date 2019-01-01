Trabzonspor Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya ne zaman bildirecek? (2019-2020)

Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan katılacak olan Trabzonspor, UEFA'ya kadrosunu Ağustos ayının başına bildirmek zorunda.

'de sezonu 4. olarak bitiren , önümüzdeki sezon 'yi Avrupa Ligi'nde temsil edebilir. Bunun için bordo mavililerin önce 3. eleme turunda ardından da playoff'ta başarılı olması gerekiyor.

'ne 3. eleme turundan katılacak olan Trabzonspor, ilk maçına 8 Ağustos tarihinde çıkacak.

Trabzonspor bu turda UEFA'ya bildireceği kadroyu en geç 2 Ağustos Cuma günü saat 23.59'a kadar UEFA'ya bildirmek zorunda.

Bordo mavililer bu tarihten sonra transfer yaparsa bu oyuncu ancak 3. eleme turunda başarılı olursa playoff turunda UEFA'ya bildirebilir.