Trabzonspor, Avrupa Ligi gruplarına katılırsa kuraya hangi torbadan katılacak?

Elemelere 3. turdan katılan Trabzonspor, bu turu geçerse Avrupa Ligi gruplarına bir adım daha yaklaşacak. Peki bordo mavililer ne kadar kazanacak?

Son 3 yıldır Avrupa Kupalarına katılmayan Trabzponspor, UEFA kulüpler sıralamasında oldukça gerilere düştü. Dolayısıyla bu durum 'un eşleşmelerine de yansıyor. Peki Trabzonspor gruplarına kalırsa ne kadar kazanacak,

UEFA kulüpler sıralamasını belirlerken takımların son 5 sezondaki Avrupa seriveninde kazandığı puanlara bakıyor. Trabzonspor ise son olarak 14/15 sezonunda Avrupa Kupalarına katılmıştı. Başarısız bir dönem geçiren bordo mavililer o yıl 1000 puanla sezonu kapatmıştı. Trabzonspor önceki sezonda ise 7000 puan toplamıştı. Bordo mavili takımın son 5 yıldaki puan toplamı da böylelikle 8000 ediyor ve kendine 147. sırada yer buluyor. İlk iki torbaya girmesi oldukça zor olan bordo mavililerin 3. torbada yer alması da oldukça zor.

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64 takımın bulunacağı Avrupa Ligi'nde katılacak takımların en az 16'sı 8000 puanı bulunan Trabzonspor'dan daha düşük puanda olursa bordo mavililer kendine 3. torbada yer bulabilir.