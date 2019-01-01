Trabzonspor Avrupa defterini mağlubiyetle kapadı

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki son maçına çıkan Bordo Mavililer, Basel'e deplasmanda 2-0 yenildi.

UEFA C Grubu son maçında , İsviçre'nin takımına konuk oldu. Bordo mavililer sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Basel'e galibiyeti getiren goller 21. dakikada Widmer ve 72. dakikada Stocker'den geldi.

Bu sonuçla İsviçre temsilcisi 13 puanla lider olarak gruptan çıktı. Trabzonspor ise 1 puanda kaldı ve son sırada grubu tamamladı.

Onazi, 1 yıl sonra

Trabzonspor'da geçen sezon 23 Aralık 2018 tarihinde, ligin 17. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan maçta sakatlanan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, yaklaşık 1 yıl aradan sonra formasına kavuştu.

Aşil tendonundan ameliyat geçiren Nijeryalı oyuncu, sakatlığının ardından ilk kez bu sezon görev alarak 354 gün sonra forma giydi.

Ekuban da 11'e döndü

Sakatlığı atlattıktan sonra ligin 13. haftasındaki ve 14. haftadaki maçının son bölümlerinde görev yapan Ekuban, bu kez 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Ganalı futbolcuyu Sörloth, Nwakaeme ve Sturridge gibi forvet oyuncuların yokluğunda sahaya gol ümidi olarak sürdü.

Trabzonspor'da kaptanların yokluğunda pazu bandını Abdulkadir Parmak, taktı.

Gurbetçi taraftarlar ilgi gösterdi

Trabzonspor'un gruptan çıkma şansı bulunmamasına rağmen gurbetçi taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi.

İsviçre ve çevre ülkelerden gelen taraftarlar, maç öncesi stat kenarında toplandı. Bazı taraftarlar, kemençe eşliğinde horon oynayarak maç öncesi eğlendi.

İlk sırada bulunan Basel'in taraftarları ise karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. 33 bin kişilik statta büyük boşluklar olduğu gözlendi.

Maçın önemli anları

1. dakikada sol kanattan Zuffi'nin ortasında, ceza alanı içindeki Pululu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.

13. dakikada Avdijaj'ın ceza alanı içinden sert şutunda kaleci Omlin üst köşeden topu kornere göndermeyi başardı.

14. dakikada Abdulkadir Parmak'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Doğan Erdoğan'ın kafa vuruşunda, yerden de seken top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

16. dakikada Abdulkadir Parmak'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunma oyuncuları arasında topa iyi yükselen Fernandes'in vuruşunda, Basel savunması çizgi üzerinde tehlikeyi önledi.

22. dakikada ev sahibi Basel golü buldu. Zuffi'nin sol kanattan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Cabral'ın kafa şutunda, kaleci Erce Kardeşler'den dönen topu arka direkte Widmer, tamamladı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

23. dakikada Fıratcan Üzüm'ün pasında ceza alanı içinde Abdulkadir Parmak'ın yakın mesafeden şutunda top az farkla yandan auta gitti.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Basel, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

57. dakikada soldan ceza alanına giren Pululu'nun sert şutunda, top üst direkten oyun alanına döndükten sonra taca çıktı.

67. dakikada ceza alanına giren Okafor'un kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kaldığı andaki şutunda, genç kaleci tehlikeyi önledi.

72. dakikada Basel, farkı 2'ye çıkardı. Okafor'un vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler'in müdahale ettiği top Stocker'in önüne düştü. Bu futbolcu da yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

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86. dakikada Okafor'un ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Erde Kardeşler, sağ köşesine gelen topu yatarak kornere çeldi.

90+3. dakikada sağ çaprazda Avdijaj, kaleci Omlin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı.