Bordo-mavili ekip, maçın başından sonuna kadar üstün oynadığı mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Ne oldu? UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda, sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayan Trabzonspor, tecrübeli futbolcusu Marek Hamsik'in 16. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın genelinde, oyun üstünlüğünü elinde tutan bordo-mavili ekip, geliştirdiği ataklarla daha fazla gol aradı.

Dakikalar 63'ü gösterdiğinde, Kızılyıldız'dan Kagwa ikinci sarı karttan kırmızı kart görünce Trabzonspor, daha rahat bir mücadele çıkardı.

Ve 5 dakika sonra 68. dakikada Trabzonspor'da, sahneye Mısırlı oyuncu Trezeguet çıktı ve farkı ikiye çıkaran golü attı.

89. dakikada Nikolic'in golüne engel olamayan bordo-mavililer, mücadeleyi 2-1 kazanarak Avrupa'daki galibiyet hasretine son verdi.

Büyük resim: Bordo-mavili ekip, aldığı bu üç puanın ardından gruptaki iddiasını sürdürdü ve ileriye dönük umutlandı.

İlk maçını mağlubiyetle tamamlayan Trabzon, ikinci maçını kazanarak grupta oynayacağı üçüncü maç olan Monaco mücadelesini beklemeye başladı.

Temsilcimiz, Monaco ile Fransa'da karşı karşıya gelecek.

Bunu biliyor musunuz?

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