Süper Lig'in namağlup lideri Trabzonspor, millî aranın ardından 13. haftada oynanacak Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başlamıştı.

Hazırlıklar kapsamında Nwakaeme'nin Dorukhan Toköz'e seslenişi sosyal medyada fazlasıyla paylaşıldı.

Neler yaşandı?

Bordo-mavili ekibin antrenmanında yıldız oyuncu Nwakaeme, Toköz'e "Beşiktaş" diye seslendi.

2020-21 sezonunun sonunda Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz, geçtiğimiz yaz Trabzonspor'la anlaşmaya varmıştı.

Sezonunun ilk bölümünde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 25 yaşındaki oyuncu, 2021-22 sezonunda şu ana dek bordo-mavili formayı beş maçta terletti.

Trabzonspor'u neler bekliyor?

Süper Lig'de ilk 12 haftayı 9 galibiyet üç beraberlikle tamamlayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 30 puanla en yakın rakibi Hatayspor'un yedi puan önünde birinci sırada yer alıyor.

Trabzonspor, 13. haftada Gaziantep FK'yı ağırlayacak ve ardından 28 Kasım'da Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak.

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