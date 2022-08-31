Danimarkalı oyuncu, tekrardan yetiştiği kulübün formasını giyecek.

Trabzonspor formasıyla başarılı bir dönemi geride bırakan Andreas Cornelius, attığı gollerle geçtiğimiz yılki şampiyonluğa büyük bir katkı sundu.

Ancak, şimdi yetiştiği kulüp olan Kopenhag'a geri dönüyor.

Danimarka temsilcisinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Trabzonspor'la her konuda anlaşma sağlandı.

Kopenhag, Cornelius'un sağlık kontrolleri ve kişisel şartları görüşmek için Danimarka'ya geleceğini açıkladı.

AA

Ne söylendi?

Kopenhag'dan Cornelius'un transferi hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Cornelius'un transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağlanmıştır.

"Milli futbolcu, bugün Kopenhag'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecektir."

AA

Kopenhag, Trabzonspor'u elemişti

Şampiyonlar Ligi play-off elemelerinde, Trabzonspor'u 2-1 ve 0-0'lık skorlarla mağlup eden Danimarka ekibi, Devler Ligi'nin yolunu tuttu.

Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Sevilla ve Borussia Dortmund gibi dev takımlarla gruptan çıkma mücadelesi verecek.

AA

Bonservis bedeli 6 milyon Euro

Cornelius, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a Parma’dan 4 milyon 873 bin Euro bonservis ve yüzde 5 FIFA dayanışma katkısıyla transfer oldu.

Kopenhag ise eski oyuncusu Andreas Cornelius için Trabzonspor'a 6 milyon Euro ödemeyi kabul etti.

Danimarkalı golcü, bordo-mavili forma ile çıktığı 49 maçta 20 gol atarken 4 de asist katkısında bulundu.

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