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Trabzonspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

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Alexander Sorloth v Papiss Cisse Trabzonspor - Alanyaspor
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

İstanbul Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Trabzonspor, bu sezon sırasıyla Altay, Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükseldi. 

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    Aytemiz Alanyaspor ise İnegölspor, Adanaspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor'u geçerek finale çıktı.

    Şampiyonluğa ulaşamamasına karşın ligi 65 puanla 2. sırada tamamlayarak son 9 sezonun en başarılı performansını gösteren bordo-mavililer, Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil oldu ve finale tek yenilgiyle geldi.

    Kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda finale çıkma başarısı gösteren ve Süper Lig'de sezonu 5. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanan Alanyaspor, finaldeki rakibi Trabzonspor'u yenip UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılmayı planlıyor. 

    Bordo-mavililerle Süper Lig'de 8 kez karşılaşan Alanyaspor, bu mücadelelerden 4'ünü kazandı, 2'sinde rakibiyle berabere kaldı, 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. 

    Maç Trabzonspor - Alanyaspor
    Tarih 29 Temmuz Çarşamba
    Saat 21:30

    TV & İnternet Yayını

    TV yayını ATV
    İnternet yayını www.atv.com.tr

    Muhtemel 11'ler

    Karadeniz ekibinde, uzun süredir sakatlığı bulunan genç oyuncu Ahmet Canbaz'ın haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

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    Erol Bulut'un ekibinde de sakatlığı bulunan herhangi bir oyuncu yok.

    Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Da Costa, Novak, Ndiaye, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.

    Alanyaspor:  Marafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse.

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