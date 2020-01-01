Trabzonspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak...

Ziraat Kupası finalinde ve karşı karşıya geliyor.

İstanbul Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Trabzonspor, bu sezon sırasıyla , Yukatel , Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 'yi eleyerek finale yükseldi.

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Aytemiz Alanyaspor ise İnegölspor, , , ve Fraport TAV 'u geçerek finale çıktı.

Şampiyonluğa ulaşamamasına karşın ligi 65 puanla 2. sırada tamamlayarak son 9 sezonun en başarılı performansını gösteren bordo-mavililer, Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil oldu ve finale tek yenilgiyle geldi.

Kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda finale çıkma başarısı gösteren ve Süper Lig'de sezonu 5. sırada bitirip UEFA 'nde ön eleme oynama hakkı kazanan Alanyaspor, finaldeki rakibi Trabzonspor'u yenip UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılmayı planlıyor.

Bordo-mavililerle Süper Lig'de 8 kez karşılaşan Alanyaspor, bu mücadelelerden 4'ünü kazandı, 2'sinde rakibiyle berabere kaldı, 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Maç Trabzonspor - Alanyaspor Tarih 29 Temmuz Çarşamba Saat 21:30

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Muhtemel 11'ler

Karadeniz ekibinde, uzun süredir sakatlığı bulunan genç oyuncu Ahmet Canbaz'ın haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

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Erol Bulut'un ekibinde de sakatlığı bulunan herhangi bir oyuncu yok.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Da Costa, Novak, Ndiaye, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.

Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse.