Trabzonspor - AEK karşılaşmaları hangi kanalda yayınlanacak? Hangi tarihte oynanacak? Saat kaçta başlayacak?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AEK ile eşleşen temsilcimiz Trabzonspor'un karşılaşmaları hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA 'ndeki temsilcilerimizden , 3. ön eleme turunda Sparta Prag ile eşleşti. Deplasmandaki ilk maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'lik beraberliği yakalamayı başaran bordo mavili ekip, rövanş karşılaşmasında rakibini 2-1 mağlup ederek tur atlamayı başardı.

Gruplara kalmak için mücadelesini sürdüren Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı 2-0 ve 1-1'lik skorlarla turnuvanın dışına iten, Yunan ekip AEK ile eşleşti.

Trabzonspor - AEK karşılaşmaları hangi kanalda yayınlanacak?

Bordo mavili ekibin, AEK ile oynayacağı eşleşmenin iki maçı da TRT Spor tarafından naklen yayınlanacak.

Trabzonspor - AEK karşılaşmaları hangi tarihte oynanacak?

İki takım arasındaki eşleşmenin ilk maçı 22 Ağustos Perşembe günü Atina'da, rövanş karşılaşması da 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.

Trabzonspor - AEK karşılaşmaları saat kaçta başlayacak?

Eşleşmenin ilk maçı TSİ 21.00, rövanş maçı ise TSİ 20.30'da başlayacak.