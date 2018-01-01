Trabzonspor açıklama yaptı: Jose Sosa ve Zargo Toure kaç maç yok?

Trabzonspor resmi sitesinden yayınladığı açıklamayla Beşiktaş maçında sakatlanan oyuncuları hakkında bilgi verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor'da Jose Sosa ve Zargo Toure sakatlık yaşamıştı. Trabzonspor kulübünden sakatlanan oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili açıklama geldi.

Trabzonspor resmi sitesinden yayınlanan açıklama şöyle:

"Beşiktaş’la oynadığımız maçta sakatlanan Kaptanımız Jose Sosa ve Zargo Toure’nin sağlık durumlarıyla ilgili Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven açıklamalarda bulundu.

Güven “Sosa ve Toure’nin yapılan fiziki muayeneleri ve çekilen MR sonuçları değerlendirildiğinde Sosa’nın sol bacak kas grubunda (Kalf) ikinci derece yaralanma tespit edildi. Sosa, 4 ile 6 hafta arası takımla birlikte çalışmalara katılamayacak. Toure’nin ise sol ön uyluk (Quadriceps) kasında birinci derece kas yaralanması saptandı. Bu oyuncumuzun da yaklaşık 2-3 hafta sonra çalışmalara başlamasını öngörmekteyiz” dedi."