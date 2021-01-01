Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde durdurulamıyor

Süper Lig'de Gaziantep FK'yi sahasında 1-0 yenen Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesinin ardından durdurulmaz bir güç oldu.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Avcı'nın görev yaptığı 16 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve tek mağlubiyet alarak 39 puan elde etti.

İlk 8 haftada 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ligin 25. haftası sonunda puan cetvelinde 12 sıra tırmanışa geçerek 45 puanla dördüncülükte kendine yer buldu. Trabzonspor, Avcı ile alt sıralardan kurtularak zirve yarışının içine girdi.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde maç başına kaç puan ortalamasına sahip?

Trabzonspor, ligin ilk 8 haftasında 0,75 puan ortalamasıyla maçlarını oynarken Abdullah Avcı ile çok daha başarılı görüntü ortaya koydu.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde 16 maçta topladığı 39 puanla maç başına 2,43 puan ortalaması yakalamayı başardı.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde hangi maçlara çıktı?

Trabzonspor, Avcı döneminde Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1-0), Ankaragücü (0-1), Çaykur Rizespor (2-1), Hatayspor (0-1), Fatih Karagümrük (1-2), Göztepe (1-0), Konyaspor (3-1), Gençlerbirliği (1-2), Beşiktaş (1-2), Denizlipor (1-0), Yeni Malatyaspor (0-2) ve Gaziantep FK'yi (1-0) mağlup etti.

Karadeniz ekibi, Antalyaspor ile deplasmanda 1-1, Kayserispor ile dış sahada 0-0, sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, Avcı döneminde tek yenilgisini ise Galatasaray karşısında sahasında 2-0'lık sonuçla aldı.

Abdullah Avcı, geçen sezonki hangi seriyi yakaladı?

Trabzonspor, son 6 haftada kazanarak geçen sezonki galibiyet serisini de yakaladı.

Karadeniz ekibi, deplasmanda 1-1'lik Antalyaspor beraberliğinin ardından Gençlerbirliği'ni Ankara'da 2-1, sahasında Konyaspor'u 3-1 yendi. Daha sonra Beşiktaş deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Denizlispor'u 1-0, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0, Gaziantep FK'yi de evinde 1-0 mağlup ederek 6 maçtan 18 puan çıkardı.

Trabzonspor, geçen sezon 16 ile 21. haftalar arasında 6 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Trabzonspor'un averajı ne durumda?

Ligin ilk 8 haftasında 10 gol atarak kalesinde 15 gol gören Trabzonspor, teknik direktör Avcı ile averajını da düzeltti.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki 16 maçta 21 gol atarken kalesinde 9 gol görerek +12'lik averaj yakaladı.

İlk 8 haftada -5 averajı bulunan bordo-mavililerin averajı böylelikle +7'ye yükseldi.