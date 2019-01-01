Trabzonspor

Trabzonspor 46 maç aradan sonra kırmızı kart gördü

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Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, Alanyaspor karşısında gördüğü kırmızı kartla takımının serisine son noktayı koydu.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 25. dakikasında Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak, Manolis Siopis'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Abdulkadir Bitigen tarafından direkt olarak kırmızı kartla oyundan atıldı.

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24 yaşındaki oyuncunun gördüğü bu kart, Trabzonspor'un Süper Lig'de 46 maç (1373 gün) sonra gördüğü ilk kırmızı kart oldu.

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Geçtiğimiz sezonu kırmızı kartsız kapatan Karadeniz temsilcisi, ligde en son, 2017-2018 sezonunun 32. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında kırmızı kart görmüştü.

5 Mayıs 2018 tarihinde oynanan mücadelenin 77. dakikasında Okay Yokuşlu, 87. dakikada ise Tomas Hubocan direkt kırmızı kart ile oyundan ihraç edilmişti.

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