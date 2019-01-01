Trabzonspor 46 maç aradan sonra kırmızı kart gördü

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, Alanyaspor karşısında gördüğü kırmızı kartla takımının serisine son noktayı koydu.

Süper Lig'in 11. haftasında , Aytemiz 'u konuk ediyor.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 25. dakikasında Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak, Manolis Siopis'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Abdulkadir Bitigen tarafından direkt olarak kırmızı kartla oyundan atıldı.

Haberin devamı aşağıda

24 yaşındaki oyuncunun gördüğü bu kart, Trabzonspor'un Süper Lig'de 46 maç (1373 gün) sonra gördüğü ilk kırmızı kart oldu.

46 - Trabzonspor, Süper Lig'de 46 maç sonra kırmızı kart gördü (5 Mayıs 2018 vs ). Bordo mavililerin Süper Lig'de gördüğü son beş kırmızı kartın dördü iç sahadaki maçlarda geldi. Eksik. — OptaCan (@OptaCan) November 10, 2019

Geçtiğimiz sezonu kırmızı kartsız kapatan Karadeniz temsilcisi, ligde en son, 2017-2018 sezonunun 32. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında kırmızı kart görmüştü.

5 Mayıs 2018 tarihinde oynanan mücadelenin 77. dakikasında Okay Yokuşlu, 87. dakikada ise Tomas Hubocan direkt kırmızı kart ile oyundan ihraç edilmişti.