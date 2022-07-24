Trabzonspor, 2022-23 sezonu yaz transfer döneminde hangi futbolcuları transfer etti?

Bordo-mavili ekibin transferlerine ve takımdan ayrılan oyunculara göz atalım.

Son şampiyon Trabzonspor, hocası Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezon antrenmanlarını tüm hızıyla sürdürürken deneyimli çalıştırıcı takımını yeni sezona taktik çalışmaları ve zorlu kondisyon idmanlarıyla hazırlıyor.

Bordo-mavili ekibin, her sezon olduğu gibi bu yıl da tek hedefi şampiyonluk olurken bu kapsamda kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendirdi.

Aynı zamanda, bazı futbolcularla da yollar ayrıldı.

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GOAL Türkiye, Trabzonspor'un 2022-23 sezonunda yaptığı transferlerin detayları hakkında bilmeniz gereken her şeyi inceliyor.

Trabzonspor'un transferleri

Oyuncu Ülkesi Önceki kulübü Ücret Trezeguet Mısır Aston Villa 4 milyon euro Eren Elmalı Türkiye Kasımpaşa 3.6 milyon euro Doğucan Haspolat Türkiye Kasımpaşa 1.2 milyon euro Jens Larsen Danimarka Udinese Bedelsiz Stefano Denswil Hollanda Bologna Bedelsiz

Trabzonspor'dan ayrılan futbolcular

Oyuncu Ülkesi Yeni Kulübü Ücret Erce Kardeşler Türkiye Hatayspor 400 bin euro Anthony Nwakaeme Nijerya Boşta Bedelsiz Flavio Brezilya Taawon Kiralık Gervinho Fildişi Sahilleri Aris Bedelsiz Salih Kavrazlı Türkiye Adana Demirspor Bedelsiz Fousseni Diabate Mali Partizan Bedelsiz Ahmet Baha Bilgin Türkiye 52 Orduspor Kiralık Safa Kınalı Türkiye Altınordu Kiralık Arda Akbulut Türkiye Bandırmaspor Kiralık Murat Cem Akpınar Türkiye Giresunspor Kiralık

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