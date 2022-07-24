Trabzonspor, 2022-23 sezonu yaz transfer döneminde hangi futbolcuları transfer etti?
Son şampiyon Trabzonspor, hocası Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezon antrenmanlarını tüm hızıyla sürdürürken deneyimli çalıştırıcı takımını yeni sezona taktik çalışmaları ve zorlu kondisyon idmanlarıyla hazırlıyor.
Bordo-mavili ekibin, her sezon olduğu gibi bu yıl da tek hedefi şampiyonluk olurken bu kapsamda kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendirdi.
Aynı zamanda, bazı futbolcularla da yollar ayrıldı.
GOAL Türkiye, Trabzonspor'un 2022-23 sezonunda yaptığı transferlerin detayları hakkında bilmeniz gereken her şeyi inceliyor.
Trabzonspor'un transferleri
Oyuncu
Ülkesi
Önceki kulübü
Ücret
|Trezeguet
Mısır
|Aston Villa
4 milyon euro
|Eren Elmalı
|Türkiye
|Kasımpaşa
|3.6 milyon euro
|Doğucan Haspolat
|Türkiye
|Kasımpaşa
|1.2 milyon euro
|Jens Larsen
|Danimarka
|Udinese
Bedelsiz
|Stefano Denswil
Hollanda
|Bologna
|Bedelsiz
Trabzonspor'dan ayrılan futbolcular
Oyuncu
Ülkesi
Yeni Kulübü
Ücret
|Erce Kardeşler
|Türkiye
|Hatayspor
|400 bin euro
|Anthony Nwakaeme
|Nijerya
|Boşta
Bedelsiz
|Flavio
|Brezilya
|Taawon
|Kiralık
|Gervinho
|Fildişi Sahilleri
|Aris
|Bedelsiz
|Salih Kavrazlı
Türkiye
|Adana Demirspor
Bedelsiz
|Fousseni Diabate
|Mali
|Partizan
Bedelsiz
|Ahmet Baha Bilgin
|Türkiye
|52 Orduspor
Kiralık
|Safa Kınalı
|Türkiye
|Altınordu
Kiralık
|Arda Akbulut
Türkiye
|Bandırmaspor
Kiralık
|Murat Cem Akpınar
|Türkiye
|Giresunspor
Kiralık
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