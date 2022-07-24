Trabzonspor, 2022-23 sezonu yaz transfer döneminde hangi futbolcuları transfer etti?

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TrezeguetAA
TrabzonsporSüper Lig

Bordo-mavili ekibin transferlerine ve takımdan ayrılan oyunculara göz atalım.

Son şampiyon Trabzonspor, hocası Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezon antrenmanlarını tüm hızıyla sürdürürken deneyimli çalıştırıcı takımını yeni sezona taktik çalışmaları ve zorlu kondisyon idmanlarıyla hazırlıyor.

Bordo-mavili ekibin, her sezon olduğu gibi bu yıl da tek hedefi şampiyonluk olurken bu kapsamda kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendirdi.

Aynı zamanda, bazı futbolcularla da yollar ayrıldı.

Haberin devamı aşağıda

GOAL Türkiye, Trabzonspor'un 2022-23 sezonunda yaptığı transferlerin detayları hakkında bilmeniz gereken her şeyi inceliyor.

Trabzonspor'un transferleri

Oyuncu

Ülkesi

Önceki kulübü

Ücret

Trezeguet

Mısır

Aston Villa

4 milyon euro

Eren Elmalı Türkiye Kasımpaşa 3.6 milyon euro
Doğucan Haspolat Türkiye Kasımpaşa 1.2 milyon euro
Jens Larsen Danimarka Udinese

Bedelsiz

Stefano Denswil

Hollanda

Bologna Bedelsiz

 

Trabzonspor'dan ayrılan futbolcular

Oyuncu

Ülkesi

Yeni Kulübü

Ücret

Erce Kardeşler Türkiye Hatayspor 400 bin euro
Anthony Nwakaeme Nijerya Boşta

Bedelsiz

Flavio Brezilya Taawon Kiralık
Gervinho Fildişi Sahilleri Aris Bedelsiz
Salih Kavrazlı

Türkiye

Adana Demirspor

Bedelsiz

Fousseni Diabate Mali Partizan

Bedelsiz

Ahmet Baha Bilgin Türkiye 52 Orduspor

Kiralık

Safa Kınalı Türkiye Altınordu

Kiralık

Arda Akbulut

Türkiye

Bandırmaspor

Kiralık

Murat Cem Akpınar Türkiye Giresunspor

Kiralık

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