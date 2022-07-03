Trabzonspor 2022-23 sezonu formaları: Yeni iç saha, deplasman ve üçüncü forma stilleri

Son şampiyon Trabzonspor'un yeni sezon formaları görücüye çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. Bordo-mavililerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fırtına 2022-2023 yeni sezon formaları ile yeni zaferlere ve kupalara hazır. Bu henüz fragman; takipte kal şampiyon takımın taraftarı" denildi.

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Fırtına 2022-2023 yeni sezon formaları ile yeni zaferlere ve kupalara hazır. ❤️💪💙



Bu henüz fragman; takipte kal şampiyon takımın taraftarı. ⏳https://t.co/fxWwguW5vM pic.twitter.com/UFiEvNfqqJ — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 3, 2022

Trabzonspor'un 2022-23 sezonu iç saha formasının çıkış tarihi

Bordo-mavili takım 3 Temmuz Pazar günü yaptığı paylaşımla yeni sezon formalarını ilk kez görücüye çıkardı. Kulübün paylaşımında hedeflenen kupalara ve zaferlere vurgu yapıldı.

Formalar ne kadara mal olacak ve nereden satın alınacak?

Trabzonspor'un 2022-2023 sezonu formaları 599.99 ile 699.99 lira aralığında satışa sunuldu. Macron'un ürettiği formalar Macron mağazalarından ve TS Club mağazalarıyla, Trabzonspor'un resmi ürünlerinin satıldığı mağazalardan ve internet sitelerinden temin edilebilecek.

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