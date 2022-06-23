Trabzonspor 2022-23 sezon öncesi: Tur, fikstür, sonuçlar, biletler ve bilmeniz gereken her şey

Son şampiyon, 27 Haziran Pazartesi günü Mehmet Ali Aydın Tesisleri’nde toplanacak.

Sezonu şampiyon tamamlayarak hem yeni sezona hem de Şampiyonlar Ligi’ne hazırlanacak olan Trabzonspor’da kamp programı belli oldu.

Abdullah Avcı önderliğinde yeni sezona hazırlık kamplarını geçirecek olan Trabzonspor, 27 Haziran Pazartesi günü Mehmet Ali Aydın Tesisleri’nde toplanacak.

Futbolcuların sağlık testlerinden geçeceği bu ilk toplanmayla sezon hazırlıkları başlayacak.

Hazırlık kampının ilk ayağında 4-17 Temmuz tarihlerinde Slovenya’ya gidecek olan Trabzonspor’un

henüz açıklanmasa da burada hazırlık karşılaşmaları oynaması bekleniyor.

17 Temmuz’da kamp bitimiyle birlikte 3 gün izin yapacak bordo-mavililer hazırlık kampının ikinci etabı

için Avusturya’ya gidecek. 20-29 Temmuz tarihleri arasında sürecek Avusturya kampı için henüz açıklanmış

bir hazırlık karşılaşması bulunmuyor.