Trabzonspor 2022-23 fikstürü: Süper Lig programı, önemli tarihler, detaylar

Son şampiyon, sezonu ligin yeni takımı İstanbulspor karşılaşması ile açacak.

Süper Lig'de 2022-23 sezonunun fikstürü belli oldu. Yeni sezona deplasmanda ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaşarak başlayacak olan Trabzonspor, 12. ve 31. haftaları BAY geçecek.

Fırtına, ligi deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçıyla tamamlayacak.

Yeni sezon öncesi 30 Temmuz'da Sivasspor ile Süper Kupa oynayacak olan Trabzonspor, 1 Ağustos'taki kura çekimiyle de Şampiyonlar Ligi elemesindeki rakibini bekleyecek.

Süper Lig'de 2022-23 sezonu 5 Ağustos tarihinde başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon tamamlayan ve üst üste ikinci şampiyonluğu kazanmak isteyen bordo- mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezon hazırlıkları başlayacak.

GOAL Türkiye olarak Trabzonspor'un 2022-23 Süper Lig programını, önemli tarihleri ve detayları hazırladık.

Trabzonspor 2022-23 fikstürü

1. hafta İstanbulspor - Trabzonspor 2. hafta Trabzonspor - Hatayspor 3. hafta Antalyaspor - Trabzonspor 4. hafta Trabzonspor - Galatasaray 5. hafta Ümraniyespor - Trabzonspor 6. hafta Adana Demirspor - Trabzonspor 7. hafta Trabzonspor - Gaziantep FK 8. hafta Kayserispor - Trabzonspor 9. hafta Trabzonspor - Kasımpaşa 10. hafta Beşiktaş - Trabzonspor 11. hafta Trabzonspor - Sivasspor 12. hafta BAY 13. hafta Trabzonspor - Konyaspor 14. hafta Ankaragücü - Trabzonspor 15. hafta Trabzonspor - Fenerbahçe 16. hafta Karagümrük - Trabzonspor 17. hafta Trabzonspor - Giresunspor 18. hafta Alanyaspor - Trabzonspor 19. hafta Trabzonspor - Başakşehir

2022-23 sezonunda Trabzonspor - Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak?

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

2022-23 sezonunda Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki ilk karşılaşma 10. hafta Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynanacak.

Sezonun ikinci karşılaşması ise 29. hafta Trabzonspor ev sahipliğinde Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

2022-23 sezonunda Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak?

Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının takvimi de belli oldu.

İki büyük kulüp arasındaki ilk karşılaşma 15. haftada Trabzonspor'un ev sahipliğinde Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

2022-23 sezonunun ikinci yarısındaki Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi ise 34. hafta Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

2022-23 sezonunda Trabzonspor - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak?

Süper Lig'de 2022-23 sezonunun ilk derbisi Galatasaray ile son şampiyon Trabzonspor arasında oynanacak. Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki ilk karşılaşma 4. hafta Trabzonspor'un ev sahipliğinde Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

2022-23 sezonunun ikinci Galatasaray - Trabzonspor derbisi ise 23. haftada Galatasaray'ın ev sahipliğinde Nef Stadyumu'nda oynanacak.

Trabzonspor’un 2022-23 sezonu öncesi fikstürü ve sonuçları

Süper Lig'in son şampiyonu unvanıyla yeni sezon hazırlıklarına Abdullah Avcı önderliğinde 27 Haziran'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayan Trabzonspor, 4-17 Temmuz tarihleri arasında yurt dışı kampının ilk ayağını Slovenya'nın Kranj kentinde yapacak.

Hazırlık maçlarına dair kulüp tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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