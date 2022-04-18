Trabzonspor, 2021-22 Süper Lig şampiyonu olursa Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynayacak?

Süper Lig'de 2021-22 sezonunu domine eden Trabzonspor, 33. hafta geride kalırken şampiyonluğun en büyük favorisi.

Karadeniz ekibinde gelecek sezon Avrupa yarışı için planlamalar şimdiden başladı ve hesap kitapları açıldı.

En yakın rakibi ile arasında 11 puan fark olan Trabzonspor şampiyon olması halinde Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılayamayacak. Peki turnuvaya hangi turdan dahil olacak? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Türkiye'den Avrupa'ya kaç takım gidecek?

2022-23 sezonunda Avrupa'da Türkiye'yi 5 takım temsil edebilecek. Şampiyon olan takım, Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turuna giderken ikinci olan ekip, Şampiyonlar Ligi'ne "son kez" 2. Eleme turundan itibaren katılacak.

Süper Lig'de sezonu 3. ve 4. sırada tamamlayan ekipler ise UEFA Konferans Ligi'ne katılım gösterecek. Türkiye Kupası galibi, UEFA Avrupa Ligi biletini alacak.

Ancak 2021-22 sezonunda Trabzonspor'un hem şampiyonluğunu ilan etmesi hem de Türkiye Kupası'nı kazanması durumunda Süper Lig 3.'sü UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek. Bu şartlarda 4. ve 5. olan ekipler ise Konferans Ligi'nde mücadele verecek.

2022-23 sezonundan itibaren Süper Lig'den yalnızca bir ekip Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecek. Ancak o da ön eleme oynayacak.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne hangi turdan dahil olacak?

Süper Lig'de 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor olması halinde Karadeniz ekibini şu şekilde bir senaryo bekliyor:

1- Normal şartlarda UEFA sıralamasına göre Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne 3. Ön Eleme turundan katılacak.

2- Ancak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle UEFA'nın men kararı devam ederse Trabzonspor, turnuvaya Play-off turundan başlayacak ve gruplara katılabilmek için bir ön eleme geçmesi yeterli olacak.