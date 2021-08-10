Trabzonspor 2021-22 sezon değerlendirmesi: Artan kadro kalitesi başarıyı getirecek mi?

Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon sonradan başına geçtiği Trabzonspor'u şimdi kendi planlamasıyla idealine uygun hale getiriyor.

ÖZEL | Emre Sarıkuş @the_emres

İlk resmi maçını Molde’ye karşı Konferans Ligi’nde oynayan Trabzonspor’da, 3-3 biten karşılaşma sonrası Abdullah Avcı “bugün cebimize koyacağımız çok fazla şey var” demişti. Tecrübeli teknik direktör, hücum pratiklerinden, topla oynamadan ve top kaybı sonrası ilk baskıdan memnun; rakibi karşılamadan ve geniş alanda pozisyon verme gibi konulardan ise memnun değildi.

Geçtiğimiz sezon Kasım ayında ligin 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Trabzonspor, 26 Aralık-28 Şubat arası 11 karşılaşmadan 10 galibiyet 1 beraberlikle ayrılmıştı. Ardından lig bitimine dek yaşanan düşüşte, beraberliklerin ağırlıklı olduğu puan kayıplarıyla sezonu 4. sırada tamamlayan bordo mavililer Konferans Ligi’ne katılmaya hak kazanmıştı.

Ligin sonuna doğru yaşanan o düşüşün en önemli sebeplerinden biri, kadronun ligin sonunu getiremeyecek nitelikte olmasıydı. Kalite eksikliği ve rotasyondaki oyuncuların ekstra performans ortaya koyamaması büyük bir sorundu. Yeni sezon öncesi Abdullah Avcı bu sorunların üstesinden gelmeye çalışırken, tutarlı ve güçlü bir oynatmayı hedefliyor.

Kadro ve transferler

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kadrosuna kiralık olarak katılan Afobe, Baker ve Marlon ile yola devam etmedi. Stoperlerden Campi ve Hosseini serbest kaldı. Diabate ve Flavio’yu Giresunspor’a kiralayan kulüp, geldiği günden bu yana en çok verim aldığı oyunculardan biri olan Ekuban’ı da Genoa’ya sattı. Takımdaki yabancılardan sadece Nwakaeme, Edgar, Vitor Hugo, Bakasetas, Djaniny ve sakatlığı nedeniyle hiç şans bulamayan Trondsen kaldı.

Transfer döneminde 6 oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katan Trabzonspor’da bu isimlerden en çok dikkat çeken oyuncu ise takımın hücum yapısını da değiştiren Marek Hamsik oldu. Sağ bekte yaşanan sorunu da Roma’dan Bruno Peres’i kadrosuna katarak çözmek isteyen bordo mavililerin bir diğer dikkat çeken transferi hücum hattının her yerinde oynayabilen Gervinho’nun Parma’dan kadroya katılmasıydı.

Sol beke yerli kontenjanından İsmail Köybaşı’nı ekleyen Trabzonspor, sağ bek rotasyonunda da yer verebileceği Dorukhan Toköz’ü ise orta saha alternatifleri arasına ekledi. Alternatif santrfor olarak Fode Koita’yı Kasımpaşa’dan kadrosuna katan bordo mavililerde, uzun zamandır beklenen santrfor Cornelius da bu yazının yayına hazırlandığı saatlerde Türkiye’ye geldi. Trabzonspor’un yeni Sörloth’u olması beklenen oyuncu için 5 milyon euro civarında bir bonservis ödenecek.

Trabzonspor’un muhtemel kadrosu

Molde maçında ideale çok yakın bir kadroyla sahaya çıkan Trabzonspor’da Peres’in sol bekte mi kalacağı yoksa ideal pozisyonu olan sağ bek olarak mı devam edeceği şimdilik soru işareti. Bununla birlikte yeni transfer Cornelius’un da Djaniny yerine ilk tercih olacağı düşünüldüğünde 4-3-3 formatındaki kadro, olası başka transferler katılmadığı haliyle şu şekilde olacaktır.

Abdullah Avcı’nın oyun planı

4-3-3 formasyonuyla sahada yer alan Trabzonspor, geçtiğimiz sezon setleri kurarken atak yönünü daha 1. bölgede sola çevirme ihtiyacı duyuyordu. Takımın gizli oyun kurucusu Nwakaeme sırtı dönük halde top almaya geliyor, istasyon oluyor, gerektiğinde atak yönünü değiştiriyordu.

Geçtiğimiz sezona göre bu sezon en önemli fark, bordo mavililerin geçiş ve pas yoğunluğunu merkeze taşımış olması. Yeni transfer Hamsik’in takımı ileri taşıma becerisi ve gücü bunda fazlasıyla belirleyici olmuş durumda.

2. bölge eşiğinde Berat’ın aldığı ilk topların ardından Hamsik ve Bakasetas’ın kurduğu üçgenlerle oyun aksı bu kez 3. bölge geçişlerinde ağırlıklı olarak sol kanata taşınıyor. Nwakaeme’nin sorumluluğunun, 3. bölgeye geçiş aksiyonlarıyla oyuncuyu daha verimli hale getirecek şekilde sınırlandırıldığı söylenebilir.

Ayağa, kısa ve garanti paslarla rakip yarı alana yerleşen takım; kanatta olgunlaştırdığı atakları cepheden gelecek oyunculara şut ve topla buluşma imkânı sağlayacak şekilde sonlandırmak istiyor. Sezonun en önemli hücum bitiriş karakteristiklerinden biri bu olacak.

Trabzonspor oyun hakimiyeti için atak sürekliliğini sağlamaya, bunun için de top kaybedildiği an ani prese başlamayı tercih ediyor. Rakibin sete yerleştiği durumlarda ise takım halinde geriye çekiliyorlar. Enine ve boyuna kompakt yapıyı ve mesafeyi korumak Avcı takımlarının en önemli özelliklerinden biri. Trabzonspor’un belki de bu yüzden dengeli bir yapıya oturduğunu söylemek mümkün. Ancak ani hücumlarda (hızlı geçişlerde) atak yapılarının doğaçlama bir şekilde, bireysel beceri ve hızla geliştiği gözüküyor. Gervinho, takımın hızlı geçişlerdeki en büyük kozu olacak.

Avcı’nın planında şimdiye dek görülen en önemli eksiklik, üçüncü bölgeye geçiş esnasında paslaşma ve geçiş hızının yavaş olması. Bu olumsuz durum, aksiyonun rakip savunma tarafından öngörülebilmesine neden olduğu için topu kaybetmemek için fazla yan pas ya da bireysel beceri ihtiyacını da birlikte getiriyor. Nwakaeme, her ne kadar kilit çözen yaratıcı bir oyuncu olsa da, setteki pas ve geçiş akışkanlığını sekteye uğratması da ciddi bir ikilem.

Trabzonspor’un şimdilik en fazla verimi duran toplarda aldığını söylemek mümkün. Geçtiğimiz sezon ligin duran toplardan en az gol bulan iki takımından biri olan Trabzonspor, ilk resmi maçında iki golü duran toplarla buldu.

Savunmada ise aynı sorunlar devam ediyor. Rakibin savunma dengesini bozan, kanatlardan iç koridorlara topsuz koşularına ve bek stoper arası hatta bek çizgi arası da hareketliliklere çare bulabilmiş değiller. Ciddi yerleşim, alan paylaşımı ve çevre kontrolü hataları göze çarpıyor. Molde maçında yenilen üç gol de bu zaafların en net örneklerini sundu. Bununla birlikte merkez orta saha oyuncuları, rakibi 2. bölgede karşılamada yeterli sertlikten yoksun.

Kadro derinliği

Kale şimdilik emin ellerde gözüküyor. Uğurcan Çakır bu sene transfer olmadığı takdirde o pozisyonda bir sorun yaşamayacaklar. Stoperde Vitor Hugo alternatifsiz. Edgar da güven vermeyen oyununa rağmen hızlı olması nedeniyle Vitor’un öncelikli partneri. Hava toplarındaki yetersizliğinin yanı sıra topla çıkarken baskı yediğinde (özellikle topu ayağından açarak) kayıplar yapabilmesi Edgar’ın hataya meyilli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Avcı, bu bölgeye bir takviye yapabilir.

Bu ikiliye en yakın alternatif Hüseyin Türkmen. Genç oyuncular Atakan Gündüz ve Ahmetcan Kaplan’ın kadro derinliğine anlam katabilmesi için daha fazla süre almaları gerekiyor.

İsmail Köybaşı ile takviye edilen sol bek pozisyonunda ters ayaklı Bruno Peres’i de değerlendiren Avcı’nın üçüncü tercihi, geçtiğimiz sezon sakatlıktan dolayı forma şansı bulamayan ve aslında bir sol bek olmayan orta saha oyuncusu Anders Trondsen.

Sağ bekte o pozisyonun esas sahibi olan Bruno Peres yer almadığı takdirde alternatif olarak Molde maçında olduğu gibi Serkan Asan yer alacak. Serkan’ın savunmadaki ciddi alan/pozisyon hataları ve hücum çıkışlarındaki zayıflığı bu bölgeye de takviye yapılması gerektiğini gösteriyor.

Trabzonspor’da belki de en çok seçeneğin olduğu pozisyon ise orta saha… Berat Özdemir ve Dorukhan Toköz ön libero pozisyonunda, Hamsik ve Bakasetas ise merkez orta sahada ilk tercihler. Abdülkadir Parmak ve Anders Trondsen de hem ön libero hem de merkez orta sahada oynayabiliyorlar. Bu çok yönlü orta saha rotasyonu, yeterli sertliğin uzağında. Hamsik, Berat, Bakasetas üçlüsü top rakipteyken temaslı oyunda zayıf kalıyor. Avcı bu bölgede de daha sert (William Carvalho ya da Maxime Gonalons tarzında) bir oyuncuya ihtiyaç duyabilir.

10 numara özellikli Yunus Mallı ve Abdülkadir Ömür, Abdullah Avcı’nın 4-3-3’ünde nasıl yer alacaklar bilinmez ancak kanatta oynadıkları takdirde verimlerinin azalacağı kesin. Özellikle takımın en yetenekli oyuncusu olan Abdülkadir Ömür’den, 8 numaraya bir türlü evrilememiş bir oyuncu olarak nasıl verim alınacağı ciddi bir soru işareti.

Nwakaeme, başka bir plan olmadığı takdirde her zaman olduğu gibi sol kanatta oynamaya devam edecek. O pozisyonun ideal oyuncularından biri olan ve hem diğer kanatta hem de santrforda oynayabilen Gervinho, Molde maçında görüldüğü gibi joker oyuncu olabilir. Sağ kanatta şans bulacak diğer oyuncu olan Yusuf Sarı ise daha çok orta saha özellikli bir oyuncu. Santrfor sorununu Cornelius ile çözen bordo mavililerde Djaniny takımda kaldığı takdirde ikinci tercih olacak. Bu pozisyonun son alternatifi ise Kasımpaşa’dan transfer edilen Fode Koita.

Özetle; Trabzonspor’un bir stopere, bir ön liberoya ve defansif yönü güçlü iki beke halen ihtiyacı var.

Beklentiler

Trabzonspor yeni sezona, geçtiğimiz yıl fazlasıyla muzdarip olduğu kadro kalitesi sorununu kısmen çözerek giriş yapacak. Avcı’nın oyunundaki tutarlılığı ve sürekliliği devam ettirmesi öncelikli hedefi gibi gözüküyor. Ancak Molde ile oynanan karşılaşmada görüldü ki, üçüncü bölgede set aksiyonlarında daha çabuk ve üretken olmak zorundalar.

Bununla birlikte geçen sezondan devam eden, savunmadaki bek ve bek stoper arkası koridor problemlerine bir an önce çözüm bulmaları gerekiyor. Eksikler tamamlandığı takdirde haftalar ilerledikçe güçlü bir takıma evrilecekler. Özellikle iç saha maçlarında, eskiden olduğu gibi, çok zor bir deplasmana dönüşmeleri mümkün gözüküyor.