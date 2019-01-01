Trabzonspor 2019 hazırlık maçı rehberi: Kimlerle oynayacak, maçlar ne zaman, hazırlık maçları hangi kanalda?

Süper Lig'de 2018-19 sezonu sona ererken takımlar, yeni sezon hazırlıklarını planlamaya başladı.

'in 2018-19 sezonunu 63 puanla 4. sırada tamamlayan , başarılı geçen bir dönemin ardından yeni sezonda daha güçlü hazırlanmak istiyor.

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Bordo-mavili ekip, yakın zamanda iç transferde Kamil Ahmet Çörekçi ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak yeni sezon yapılanmasına yavaş yavaş başlamış oldu.

Ahmet Çörekçi'nin yanı sıra Teknik Direktör Ünal Karaman ile devam etmeyi hedefleyen Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Önümüzdeki iki sene daha hocamızla devam ediyoruz. Kulüp başkanı olarak bunu çok açık ve net söylüyorum, hocamızla önümüzdeki iki sene daha birlikteyiz." açıklamasını yapmıştı.

Trabzonspor'un kamp programı

Trabzonspor'un, Süper Lig'in 2019-20 sezonu öncesi nerede kamp yapacağı henüz netleşmedi.

Trabzonspor'un hazırlık maçı programı

Yeni sezon öncesi Trabzonspor'un hangi takımlarla ne zaman hazırlık maçı yapacağı da kesinlik kazanmadı.

Trabzonspor'un hazırlık maçları hangi kanalda?

Bordo-mavililerin hazırlık maçlarının programı da henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.