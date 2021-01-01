Trabzonspor 2010-2011 sezonu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu

Trabzonspor 2010-2011 sezonunun ardından başlayan 3 Temmuz süreci doğrultusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurulduğunu açıkladı.

Bir süre önce başvurulan İsviçre Federal Mahkemesi'nin ardından AİHM dışında hukuki yolları tıkanan bordo-mavili takımından konuya ilişkin yapılan açıklamada;

"Bilindiği gibi 2010-11 sezonundaki şampiyonluğumuz şike yoluyla elimizden alınmıştır. Buna rağmen gerekli cezai yaptırımlar uygulanmamış, haklarımız da iade edilmemiştir. Kulübümüzün gerek ülkemizde gerekse UEFA ve FIFA nezdinde yürüttüğü hukuki mücadeleler sonuçsuz kalmıştır. Dünya ve Avrupa futbolunu yöneten bu iki kurumun verdikleri kararlarda 2010-2011 sezonunda şikenin varlığını kabul etmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmaması, adalet bekleyenler tarafından anlaşılamamıştır.

Son olarak bir süre önce başvurduğumuz İFM kararı üzerine hukuki yollar tükenmiş, kulübümüze AİHM yolu açılmıştır. Yönetim Kurulumuzun kararıyla İsviçre’deki avukatlarımız çalışmalarını tamamlamış, AİHM başvurusunu bugün gerçekleştirmiştir.

Kulübümüz, çalınan şampiyonluğunun iadesiyle ilgili mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.."

ifadelerine yer verildi.