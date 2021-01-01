Trabzonspor 2004'ten bu yana en iyi galibiyet serisine ulaştı

Başakşehir deplasmanında kazanarak şampiyonluk yarışına ortak olan Trabzonspor, 2003-2004 sezonundan bu yana en iyi seriye ulaştı.

Başakşehir deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Trabzonspor yedi maçlık galibiyet serisi yakalarken, 2003-2004 sezonundan bu yana yakaladığı en uzun galibiyet serisine ulaşmış oldu.

Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatya, Gaziantep FK ve Başakşehir karşılaşmalarını kayıpsız geçen bordo-mavili takım bu serinin de etkisiyle şampiyonluk yarışına da tutunurken, zirveyle puan farkını da üçe indirmiş oldu.

Trabzonspor'un daha önce yedi maç üst üste kazandığı son dönemse 2003-2004 sezonuydu. Ziya Doğan yönetiminde Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Karadeniz temsilcisi, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Beşiktaş, Ankaragücü, Denizlispor, Malatyaspor, İstanbulspor, Bursaspor, Elazığspor, Diyarbakıspor ve Gaziantepspor maçlarını kayıpsız geçmişti.

Ziya Doğan'ın takımının 11 maçlık serisi 33'üncü haftada oynanan Galatasaray karşılaşmasıyla sona ermişti. Erdinç Yavuz ve Mehmet Yılmaz'ın gollerine rağmen Avni Aker'de Galatasaray'a 4-2 yenilen Trabzonspor, sezonu zirvenin dört puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.