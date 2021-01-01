Trabzonspor 1-0 Gaziantep FK | Yine Anastasios Bakasetas yine galibiyet

Trabzonspor serisine Gaziantep FK karşısında da devam etti. Rakibini 1-0'la geçen Karadeniz ekibinde galibiyet golü Anastasios Bakasetas'dan geldi.

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK ile Trabzon'da karşılaştı.

Son haftalarda aldığı sonuçlarla dördüncü sıraya kadar trmanan Trabzonspor, rakibi karşısında zor anlar yaşadı ve kilidi çözmekte zorlandı. Yoğun sağanak yağış altında oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda ise sahnede son haftaların yıldız ismi vardı! 1-0 sona eren Denizlispor maçının tek golünü ve 2-0 biten Yeni Malatyaspor maçında kilidi açan golü atan Anastasios Bakasetas, Gaziantep FK karşısında da aynı işlemi uyguladı. 67. dakikada fileleri havalandıran Yunan oyuncu, Süper Lig'deki gol sayısını da 10'a çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, sahadan 1-0 üstün ayrıldı. Öte yandan karşılaşmanın son dakikasında Djilobodji'ye sert bir faul yapan Anthony Nwakaeme ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.

Üst üste oynadığı dokuzuncu maçında da yenilmeyen Karadeniz ekibi puanını 45'e çıkardı. Gaziantep FK ise 38 puanda kaldı.

Trabzonspor önümüzdeki hafta Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise Antalyaspor'u konuk edecek.

Maçın önemli dakikaları

12. dakikada ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Mirallas'ın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

25. dakikada Berat Özdemir'in pasında, Djaniny'in şutunda, kaleci Günay Güvenç, topu yatarak kontrol etti.

34. dakikada Djilobodji'nin uzaklaştırmak istediği top yakın mesafede Flavio'nun önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

38. dakikada sol taraftan ilerleyerek ceza alanına giren Djaniny'in şutunda kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Maxim'in ceza alanı dışından şutunda yerden de seken topu Uğurcan Çakır, çıkardı.

57. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, top kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

67. dakikada Nwakaeme'nin pasında, Flavio kafayla topu yakın mesafedeki Bakasetas'ın önüne indirdi. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0