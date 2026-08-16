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Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Trabzon kesin sonuç için hazır: Hilal ile Nunez arasında karmaşık bir dosya

Transfers
Al Hilal
Trabzonspor
D. Nunez
Süper Lig
Premier Lig
Suudi Arabistan
Türkiye
Uruguay

Anlaşmayı erteleyen son engel

Trabzonspor, transfer döneminin kapanmasından önce orta sahayı güçlendirmek amacıyla girişimlerini sürdürürken, önemli bir yabancı forvetle anlaşmaya varmanın eşiğine geldi.

Türk internet sitesi 61saat, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Uruguaylı forveti Darwin Nunez'in Trabzonspor'a transferine ilişkin görüşmelerde olumlu gelişmeler yaşandığını, kulüp ile oyuncunun transferin şartları konusunda anlaşmaya vardığını, ancak bazı mali detayların anlaşmanın resmen tamamlanmasını hâlâ geciktirdiğini ortaya koydu.

Kaynak, Nunez'in Al Hilal'den yaklaşık 20 milyon euroluk yıllık maaş aldığını belirtti.

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Gelen bilgilere göre, Uruguaylı forvetin Al Hilal'de 12 milyon euro tutarında birikmiş mali alacakları bulunuyor ve oyuncu şu anda bu konuyu çözmeye çalışıyor. Özellikle bu tutarın vergiye tabi olması, görüşmelerin uzamasına yol açtı.

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Bu konudaki görüşmeler olumlu bir seyir izlerken, bazı Trabzonspor yetkilileri transferin her an tamamlanabileceğine inanıyor. Yine de mali boyutlar, resmi açıklamanın zamanlaması açısından hâlâ etkili bir faktör olmayı sürdürüyor.

Aynı zamanda Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için yabancı bir orta saha oyuncusu arayışını sürdürüyor. Kulüp, İngiltere'den genç bir oyuncuyla -adı belirtilmedi- görüşmelere başladı, ancak oyuncunun kulübü sunulan teklifi reddetti. 

Kulüp ayrıca, kadrosuna katılması konusunda Stuttgart oyuncusu Atakan Karazor ile de görüşmeler yaptı; ancak görüşmeler bir anlaşmaya varamadı ve önümüzdeki dönemde iki taraf arasında yeni bir toplantı yapılması olasılığı bulunuyor.

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Site şu ifadelerle sözlerini tamamladı: "Trabzonspor'un yabancı oyuncu listesinde sürpriz bir değişiklik bekleniyor. Zira kulüp, uzun boylu ve ön libero mevkiinde oynayabilen genç bir orta saha oyuncusu arıyor; bu durum, yeni transfere yer açmak için mevcut yabancı oyunculardan birinin ayrılmasını gerektirebilir."

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