Trabzonspor, önemli bir yabancı forvetle transfer anlaşmasını sonuçlandırmaya yaklaşırken, Türk kulübün transfer döneminin kapanmasından önce orta sahayı güçlendirmeye yönelik girişimleri de sürüyor.

Türk 61saat sitesi, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Uruguaylı forveti Darwin Nunez'in Trabzonspor'a transferine ilişkin görüşmelerde olumlu gelişmeler yaşandığını, kulüp ile oyuncunun transferin şartları konusunda anlaşmaya vardığını, ancak bazı mali detayların resmi olarak tamamlanmasını hâlâ geciktirdiğini ortaya koydu.

Kaynak, Nunez'in Al Hilal'den yıllık yaklaşık 20 milyon euro maaş aldığını belirtti.

Gelen bilgilere göre, Uruguaylı forvetin Al Hilal'de 12 milyon euro tutarında geciken alacakları bulunuyor ve oyuncu şu anda bu dosyayı çözmek için çalışıyor. Özellikle bu meblağın vergiye tabi olması, görüşmelerin uzamasına yol açtı.

Bu konudaki görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor. Trabzonspor yetkililerinin bir kısmı transferin her an tamamlanabileceğine inanırken, mali hususlar nihai duyurunun zamanlaması açısından hâlâ etkili bir faktör olmayı sürdürüyor.

Aynı zamanda Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için yabancı bir orta saha oyuncusu arayışını sürdürüyor. Kulüp, İngiltere'den genç bir oyuncuyla (adı belirtilmedi) görüşmelere başladı, ancak oyuncunun kulübü hizmetlerinden yararlanmak için sunulan teklifi reddetti.

Kulüp ayrıca Stuttgart oyuncusu Atakan Karazor ile kadrosuna katılması konusunda görüşmeler yaptı, ancak görüşmeler bir anlaşmaya varmadı. İki taraf arasında önümüzdeki dönemde yeni bir görüşme yapılması ihtimali bulunuyor.

Site sözlerini şöyle tamamladı: "Trabzonspor'un yabancı listesi sürpriz bir değişikliğe hazırlanıyor. Zira kulüp, uzun boylu ve merkez orta saha (pivot) mevkiinde iyi oynayan genç bir orta saha oyuncusu arıyor. Bu durum, yeni transfere yer açmak amacıyla mevcut yabancı oyunculardan birinin ayrılmasını gerektirebilir."

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