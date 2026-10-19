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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Trabzon'dan dikkat çeken tifo: Salah, Beşiktaş kartalına biniyor Türkiye'nin zirve maçında

M. Salah
Trabzonspor
Beşiktaş
Süper Lig
Mısır
Türkiye

Taraftarlar arasında gergin arbede

Trabzonspor taraftarları, Türkiye Ligi'nin sekizinci haftasında iki takımın karşılaşması öncesinde rakipleri Beşiktaş'a güçlü bir mesaj gönderdi.

Taraftarlar tribünlerde bir "tifo" açtı. Tifoda Mısırlı yıldız büyük bir kartalın (rakibin sembolü) üzerinde yükseklerde uçarken, kartalın ayaklarına ise bazı Beşiktaş oyuncuları tutunuyordu.

Salah tifoda, kartalı ve Beşiktaş oyuncularını Trabzonspor'un kalesine doğru sürüklerken görülüyor; sanki onları yenmiş ve zorla Papara Park'a getirmiş gibi.

Beşiktaş'ın "Kara Kartallar" lakabıyla anıldığını hatırlatalım.

Salah, Trabzonspor ile imza atmadan önce Beşiktaş'a transfer olması gündeme gelmiş, ancak iki taraf arasındaki görüşmeler çıkmaza girmişti.



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