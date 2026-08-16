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Trabzon başkanı: Türk halkı Salah'ın adıyla uyanıp uyuyor

Trabzonspor
Süper Lig
M. Salah
Türkiye
Mısır

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Liverpool ile yaşadığı tarihi serüvenin ardından bu yaz takıma katılan Mısırlı Muhammed Salah'ın transferinin değeri hakkında konuştu.

Doğan, ON Sport kanalında sunucu Meryhan Amr'a yaptığı açıklamada, "Trabzon'daki Türk halkı, Muhammed Salah adıyla uyuyor ve uyanıyor. Taraftarlar, transferin tamamlanmasının ardından özel bir moral durumu içinde yaşıyor" dedi.

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu mutlu anları büyük bir heyecanla yaşıyoruz. En iyi kişiliğe sahip biriyle insani bir transfer kazandığımıza inanıyoruz."

Doğan, "Salah dünyanın en önemli oyuncularından biri, eğer dünyanın bir numarası değilse bile. Trabzon'daki ilk gününden itibaren Türk takımındaki arkadaşları ve takım arkadaşlarıyla güzel bir ortam yarattı" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı, "Muhammed Salah'ın bize transferi, futbolun dışında birçok konuda bize destek oluyor. Bu, İslam dünyası için bir sevinç kaynağı; ayrıca her alanda bizi olumlu yönde etkileyecek" diye açıkladı.

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Doğan, "Salah, Mısır ile Türkiye arasında yakınlaşma ve ilişkilerin güçlendirilmesi için bir köprü olacak. Biz bir tutku ve heyecan hali içinde yaşıyoruz. Futbol yönündeki etkisinin son derece büyük olacağına ise şüphe yok" dedi.

Başkan sözlerine şunu ekledi: "Trabzon'da Muhammed Salah'ı maçlarda izlemek için Mısırlı turistlerin sayısının artmasını bekliyorum."

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