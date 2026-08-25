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Mohamed Salah Ertugrul Dogan TrabzonsporGetty

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Trabzon başkanı: Salah en büyük Müslüman oyuncu, işte transferinin perde arkası

Trabzonspor - İstanbul Başakşehir
Trabzonspor
İstanbul Başakşehir
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Ferencvaros
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Amed SFK - Trabzonspor
Amed SFK
M. Salah
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Macaristan
Mısır

Mısırlı yıldıza büyük övgü

Türk kulübü Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan, Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservis bedeli olmadan takıma katılan Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı, onun "dünyanın en büyük Müslüman oyuncusu" olduğunu vurgulayarak övdü.

Doğan, "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarda, Mısır Milli Takımı kaptanının Trabzonspor'a transferinden önceki müzakerelerin perde arkasını açıkladı.

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Kulüp başkanı, Salah'ın müzakereler sırasında kendisine "Neden şimdi Trabzonspor'u seçmeliyim?" diye sorduğunu belirterek, ona kulübün taraftarlarından söz ederek yanıt verdiğini ve şunları söylediğini aktardı: "Daha önce benzerini görmediğin bir taraftar topluluğuyla tanışacaksın ve bu insanların kulübe duyduğu gerçek sevgiyi hissedeceksin."

Doğan, Salah'ın bunu Türkiye'ye geldiğinde bizzat gördüğüne, kendisini karşılamak için istisnai olarak nitelendirdiği bir manzarada yaklaşık 35 bin taraftarın toplandığına dikkat çekti.

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Trabzon başkanı, Mohamed Salah ile anlaşmanın yalnızca teknik yönlerle sınırlı olmadığını, aksine kulübün genç yetenekleri kazanma ve geliştirme, aynı zamanda büyük oyuncuların soyunma odasındaki tecrübelerinden yararlanma esasına dayanan uzun vadeli bir projesinin parçası olarak geldiğini açıkladı.

Şöyle ekledi: "Mohamed Salah dünyanın en büyük Müslüman oyuncusudur ve etkili bir rol modeldir. Profesyonelliği, saha içinde ve dışındaki davranışları sayesinde genç oyuncuların örnek alacağı bir model olmasını istiyoruz."

Mohamed Salah, Liverpool'daki kariyerinin sona ermesinin ardından yaz transfer döneminin en dikkat çekici anlaşmalarından birinde, takımı yerel ve kıtasal kupalarda rekabete taşıması yönündeki büyük umutlar eşliğinde Trabzonspor'a iki sezonluk sözleşmeyle katılmıştı.

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