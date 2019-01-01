Townsend'den bahis itirafı: Tek maçta 46 bin sterlin kaybettim

Crystal Palace forması giyen Andros Townsend, bahis oynarken bir gecede 46 bin sterlin kaybettiğini açıkladı.

2013 yılında futbolda bahis kurallarını ihlal ettiği için İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 4 ay futboldan men cezası alan Andros Townsend, o günlerini Players Tribune için yazdı.

“İçki içmem, uyuşturucu kullanmam, hayatımda bir kez bile gece kulübüne gitmedim. Yine de telefonumdan bir dokunuşla 46 bin sterlin kaybetmeyi başardım” diyen Townsend, o günleri şöyle anlattı:

“Bunu yaparken odamdan çıkmam bile gerekmedi. Blackpool’da bir çarşamba gecesi yatakta uzanırken 46 bin sterlin kaybeden tarihteki tek insan olabilirim. Bu anlatacağım bir ‘altın çocuk’ hikayesi değil. Bunu baştan belirteyim”

“Kendim hakkında konuşmayı pek sevmem. Bu hikayeyi herkes için değil ama zor zamanlar geçiren, kaybolmuş hisseden, depresyona giren ve özellikle bağımlılıkla savaşan insanlara anlatıyorum”

’a dönüp oynamaya başlamadan önce beş farklı kulübe kiralandım. Problemler o zaman başladı. İlk kez ne zaman bahis oynadığımı çok net hatırlıyorum. Bir maç öncesi kamp için oteldeydik. Odamda çok sıkılmıştım. Telefonumda bir bahis reklamı gördüm. Aplikasyonu yükleyip zaman geçirmek için ufak bir bahis yaptım. Birkaç ay sonra kontrolden tamamen çıktım”

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“Sürekli kaybediyordum. Bir yanda da düştüğüm bu çukurdan çıkmaya çalışıyordum. Ama göz açıp kapayıncaya kadar tamamen bağımlı olmuştum”

“Birmingham’daydım. play off yarı final maçı öncesiydi. Yatağa uzanmış dinleniyordum. O sezonun en önemli maçıydı. Uyuyamadım. Elimde telefon sürekli bahis oynuyordum. O gece, tek maçta 46 bin sterlin kaybettim! İşte o zaman dibe vurduğumu anladım”

“Daha sonra bahis alışkanlığım için yardım aldım. Terapi gördüm. Bu sadece futbol kariyerimi değil, büyük ihtimalle bir insan olarak da beni kurtardı”