Toulouse, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Toulouse'daki Stadium de Toulouse'da Le Havre ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın ligdeki son karşılaşmasında, Şubat 2026'da Le Havre sahasında Toulouse'u zorlu geçen maçta 2-1 mağlup etti. Tarihsel olarak iki ekip arasındaki ikili rekabet dengeli seyrediyor; çekişmeli beraberlikler ve yakın skorlar öne çıkıyor.

GOAL, Toulouse - Le Havre maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar tuttuğu dahil, sizler için derledi.

Toulouse - Le Havre Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Toulouse - Le Havre maçı, Toulouse'daki Stadium de Toulouse'da oynanacak. Onaylanan başlama saati için aşağıdaki maç detaylarına göz atın.

1. Lig - Hafta 5 19 Eyl 2026 - 11:00 Stadium de Toulouse

Toulouse - Le Havre Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Toulouse - Le Havre Ligue 1 maçı için biletleri şu temel seçenekler üzerinden satın alabilirsiniz:

Resmî Toulouse FC Bilet Ofisi (Birincil seçenek): Biletleri doğrudan Toulouse FC'nin resmî internet sitesinden (billetterie.toulousefc.com) veya maç günü Stadium de Toulouse gişesinden, müsaitlik durumuna bağlı olarak satın alabilirsiniz. Doğrudan ev sahibi kulüpten satın almak, yeniden satış kâr marjları olmadan gerçek fiyatlandırmayı garanti eder.

İkincil pazar yerleri: Ticombo gibi üçüncü taraf bilet platformlarında Ligue 1 maçları için yeniden satış biletleri listelenir, ancak fiyatlar talebe göre değişkenlik gösterebilir.

Toulouse - Le Havre Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stadium de Toulouse'daki Toulouse FC - Le Havre AC maçının bilet fiyatları genellikle biletleri nereden satın aldığınıza ve tercih ettiğiniz oturma konumuna bağlıdır:

Resmî gişe (Birincil pazar): Toulouse FC gişesi üzerinden doğrudan alınan standart biletler, normal Ligue 1 iç saha maçları için genellikle 15 € ile 55 € arasında değişir. Bu fiyat, kalelerin arkasında (Virages) ya da yan tribünlerde (Tribunes) oturmanıza göre farklılık gösterir.

İkincil yeniden satış pazar yerleri: Ticombo gibi üçüncü taraf platformlarda standart yeniden satış biletleri şu anda temel oturma alanları için yaklaşık 20 € ile 35 € seviyesinden başlarken, merkezi görüşe sahip ortalama koltuklar 50 € ile 85 € arasında değişiyor. Premium veya VIP ağırlama seçenekleri ise 100 € ile 150 €+ tutabilir.

Toulouse - Le Havre Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Toulouse - Le Havre form durumu

Toulouse son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Ekibin son sonucu, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Lyon deplasmanında aldığı 0-2'lik yenilgi oldu. Sezon öncesinde Hamburger SV'ye de 1-2 kaybettiler, ancak Al-Ain ve Real Sociedad karşısındaki galibiyetler sonuç alabileceklerini gösterdi. Toulouse bu beş maçta beş gol atarken altı gol yedi.

Le Havre'in son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet çıktı. Takımın son karşılaşması, 23 Ağustos'ta Monaco'ya karşı ligde alınan 0-1'lik yenilgi oldu. 15 Ağustos'ta sezon öncesi hazırlık maçında Le Mans'ı mağlup ettiler, ancak bir hafta önce Real Oviedo'ya 3-2 kaybettiler. Bu beş maçta Le Havre beş gol atıp altı gol yedi ve bu süreçte henüz gol yemeden maç tamamlayamadı.

Toulouse - Le Havre: Son ikili rekabet karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 15 Şubat 2026'da Ligue 1'de oynandı ve Le Havre sahasında 2-1 kazandı. Ondan önce taraflar, Kasım 2025'te Stadium de Toulouse'da 0-0 berabere kaldı. İki ekip arasında oynanan son beş Ligue 1 maçında Toulouse'un iki, Le Havre'in de iki galibiyeti bulunuyor; bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Verideki en farklı sonuç, Şubat 2025'te Toulouse'un Le Havre deplasmanında aldığı 4-1'lik galibiyet oldu.