Toulon Turnuvası 2022: Fikstür, sonuçlar, puan durumları, en çok gol atanlar ve turnuvanın geçmiş şampiyonları

Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle beklediği en prestijli alt yaş kategorisi turnuvalarından Toulon Turnuvası pandemi nedeniyle verilen iki senelik aranın ardından yeniden başlıyor.

29 Mayıs'ta başlayacak organizasyon iki hafta sürecek ve final karşılaşması 12 Haziran'da gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıllarda Fransa, Brezilya ve İngiltere'nin çok sayıda şampiyonluk elde ettiği turnuvada İngiltere ve Brezilya bu defa yer almayacak.

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Arjantin kadrosunda Manchester United'ın genç yeteneği Alejandro Garnacho ve Juventus'ta forma giyen Matias Soule gibi Avrupa'da forma giyen genç yeteneklerin de forma giymesi beklenirken, Güney Amerika temsilcisi organizasyonun en büyük merakla beklenen takımı olacak.

Geçtiğimiz yıllarda David Ginola, Rui Costa, James Rodriguez, Javier Mascherano ve Ruben Loftus-Cheek gibi isimlerin parladığı Toulon Turnuvası bu yıl da bazı büyük potansiyelli oyuncuların isimlerini ezberletebilir gibi görünüyor.

A Grubu Puan Durumu

Takım O G B M A Y A P 1 Arjantin U-20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Fransa U-20 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Panama U-23 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Suudi Arabistan U-20 0 0 0 0 0 0 0 0

A Grubu Fikstürü ve skorları

Tarih Saat Fikstür Mayıs 29, 2022 16:00 Arjantin vs Suudi Arabistan Mayıs 29, 2022 19:30 Fransa vs Panama Haziran 1, 2022 16:00 Panama vs Arjantin Haziran 1, 2022 19:30 Fransa vs Suudi Arabistan Haziran 4, 2022 16:00 Suudi Arabistan vs Panama Haziran 4, 2022 19:30 Fransa vs Arjantin

B Grubu Puan Durumu

Takım O G B M A Y A P 1 Gana U-20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Endonezya U-23 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Meksika U-20 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Venezuela U-23 0 0 0 0 0 0 0 0

B Grubu Fikstürü ve skorları

Takım Saat Fikstür Mayıs 30, 2022 15:30 Endonezya vs Venezuela Mayıs 30, 2022 19:30 Meksika vs Gana Haziran 2, 2022 16:00 Gana vs Endonezya Haziran 2, 2022 19:30 Meksika vs Venezuela Haziran 5, 2022 16:00 Venezuela vs Gana Haziran 5, 2022 19:30 Meksika vs Endonezya

C Grubu Puan Durumu

Takım O G B M A Y A P 1 Cezayir U-23 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Kolombiya U-19 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Komorlar U-20 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Japonya U-19 0 0 0 0 0 0 0 0

C Grubu Fikstürü ve skorları

Tarih Saat Fikstür Mayıs 31, 2022 16:00 Japonya vs Cezayir Mayıs 31, 2022 19:30 Kolombiya vs Komorlar Haziran 3, 2022 16:00 Japonya vs Komorlar Haziran 3, 2022 19:30 Cezayir vs Kolombiya Haziran 6, 2022 16:00 Japonya vs Kolombiya Haziran 6, 2022 19:30 Cezayir vs Komorlar

2022 Toulon Turnuvası 11'incilik maçı

Tarih Saat Fikstür Haziran 8, 2022 16:00 Belirlenmedi

2022 Toulon Turnuvası dokuzunculuk maçı

Tarih Saat Fikstür Haziran 8, 2022 19:30 Belirlenmedi

2022 Toulon Turnuvası yedincilik maçı

Date Time (local) Fixture Haziran 10, 2022 16:00 Belirlenmedi

2022 Toulon Turnuvası beşincilik maçı

Tarih Saat Fikstür Haziran 10, 2022 19:30 Belirlenmedi

2022 Toulon Turnuvası yarı finaller

Date Time (local) Fixture Haziran 9, 2022 16:30 Belirlenmedi Haziran 9, 2022 20:00 Belirlenmedi

2022 Toulon Turnuvası üçüncülük maçı

Tarih Saat Fikstür Haziran 12, 2022 16:30 1. Yarı finalin kaybedeni vs 2. Yarı finalin kaybedeni

2022 Toulon Turnuvası finali

Tarih Saat Fikstür Haziran 12, 2022 20:00 1. Yarı finalin kazananı vs 2. Yarı finalin kazananı

2022 Toulon Turnuvası gol kralı

Jean-Pierre Papin, Alan Shearer ve Thierry Henry geçtiğimiz yıllarda organizasyonu gol kralı olarak tamamlayan büyük futbolculardan sadece bazılarıydı. Turnuvada bu isimlerin ayak izlerini takip etmeye çalışacak çok sayıda umud verici hücum oyuncusu var.

Rank Name Country Goals 1. - - -

Toulon Turnuvası'nın geçmiş şampiyonları