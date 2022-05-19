Toulon Turnuvası 2022: Fikstür, sonuçlar, puan durumları, en çok gol atanlar ve turnuvanın geçmiş şampiyonları
Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle beklediği en prestijli alt yaş kategorisi turnuvalarından Toulon Turnuvası pandemi nedeniyle verilen iki senelik aranın ardından yeniden başlıyor.
29 Mayıs'ta başlayacak organizasyon iki hafta sürecek ve final karşılaşması 12 Haziran'da gerçekleşecek.
Geçtiğimiz yıllarda Fransa, Brezilya ve İngiltere'nin çok sayıda şampiyonluk elde ettiği turnuvada İngiltere ve Brezilya bu defa yer almayacak.
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Arjantin kadrosunda Manchester United'ın genç yeteneği Alejandro Garnacho ve Juventus'ta forma giyen Matias Soule gibi Avrupa'da forma giyen genç yeteneklerin de forma giymesi beklenirken, Güney Amerika temsilcisi organizasyonun en büyük merakla beklenen takımı olacak.
Geçtiğimiz yıllarda David Ginola, Rui Costa, James Rodriguez, Javier Mascherano ve Ruben Loftus-Cheek gibi isimlerin parladığı Toulon Turnuvası bu yıl da bazı büyük potansiyelli oyuncuların isimlerini ezberletebilir gibi görünüyor.
A Grubu Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|A
|P
1
Arjantin U-20
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Fransa U-20
0
0
0
0
0
0
0
0
|3
Panama U-23
|0
|0
|0
0
|0
|0
0
|0
|4
Suudi Arabistan U-20
|0
0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
A Grubu Fikstürü ve skorları
|Tarih
|Saat
|Fikstür
Mayıs 29, 2022
|16:00
Arjantin vs Suudi Arabistan
Mayıs 29, 2022
19:30
Fransa vs Panama
Haziran 1, 2022
16:00
Panama vs Arjantin
Haziran 1, 2022
19:30
Fransa vs Suudi Arabistan
Haziran 4, 2022
16:00
Suudi Arabistan vs Panama
Haziran 4, 2022
19:30
Fransa vs Arjantin
B Grubu Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|A
|P
1
Gana U-20
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Endonezya U-23
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Meksika U-20
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Venezuela U-23
0
0
0
0
0
0
0
0
B Grubu Fikstürü ve skorları
|Takım
|Saat
|Fikstür
Mayıs 30, 2022
|15:30
Endonezya vs Venezuela
Mayıs 30, 2022
19:30
Meksika vs Gana
Haziran 2, 2022
16:00
Gana vs Endonezya
Haziran 2, 2022
19:30
Meksika vs Venezuela
Haziran 5, 2022
16:00
Venezuela vs Gana
Haziran 5, 2022
19:30
Meksika vs Endonezya
C Grubu Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|A
|P
1
Cezayir U-23
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Kolombiya U-19
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Komorlar U-20
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Japonya U-19
0
0
0
0
0
0
0
0
C Grubu Fikstürü ve skorları
|Tarih
|Saat
|Fikstür
Mayıs 31, 2022
|16:00
Japonya vs Cezayir
Mayıs 31, 2022
19:30
Kolombiya vs Komorlar
Haziran 3, 2022
16:00
Japonya vs Komorlar
Haziran 3, 2022
19:30
Cezayir vs Kolombiya
Haziran 6, 2022
16:00
Japonya vs Kolombiya
Haziran 6, 2022
19:30
Cezayir vs Komorlar
2022 Toulon Turnuvası 11'incilik maçı
Tarih
Saat
Fikstür
Haziran 8, 2022
16:00
Belirlenmedi
2022 Toulon Turnuvası dokuzunculuk maçı
Tarih
Saat
Fikstür
Haziran 8, 2022
19:30
Belirlenmedi
2022 Toulon Turnuvası yedincilik maçı
Date
Time (local)
Fixture
Haziran 10, 2022
16:00
Belirlenmedi
2022 Toulon Turnuvası beşincilik maçı
Tarih
Saat
Fikstür
Haziran 10, 2022
19:30
Belirlenmedi
2022 Toulon Turnuvası yarı finaller
|Date
|Time (local)
|Fixture
Haziran 9, 2022
|16:30
Belirlenmedi
Haziran 9, 2022
|20:00
Belirlenmedi
2022 Toulon Turnuvası üçüncülük maçı
Tarih
Saat
Fikstür
Haziran 12, 2022
16:30
1. Yarı finalin kaybedeni vs 2. Yarı finalin kaybedeni
2022 Toulon Turnuvası finali
|Tarih
|Saat
|Fikstür
Haziran 12, 2022
|20:00
1. Yarı finalin kazananı vs 2. Yarı finalin kazananı
2022 Toulon Turnuvası gol kralı
Jean-Pierre Papin, Alan Shearer ve Thierry Henry geçtiğimiz yıllarda organizasyonu gol kralı olarak tamamlayan büyük futbolculardan sadece bazılarıydı. Turnuvada bu isimlerin ayak izlerini takip etmeye çalışacak çok sayıda umud verici hücum oyuncusu var.
Rank
Name
Country
Goals
1.
-
-
-
Toulon Turnuvası'nın geçmiş şampiyonları
Sıra
Ülke
Şampiyonluk
1.
Fransa
12
2.
Brezilya
9
3.
İngiltere
7
4.
Portekiz
3
=
Kolombiya
3
6.
Bulgaristan
2
=
Argentina
2
=
Macaristan
2
9
İtalya
1
=
Meksika
1
=
Rusya
1
=
Fildişi Sahilleri
1
=
Şili
1
=
Sırbistan
1
=
Polonya
1
=
Belçika
1