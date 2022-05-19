Toulon Turnuvası 2022: Fikstür, sonuçlar, puan durumları, en çok gol atanlar ve turnuvanın geçmiş şampiyonları

Uğur Aktan
GOAL

Merakla beklenen organizasyonun fikstürünü ve puan durumunu GOAL Türkiye aracılığıyla takip edin.

Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle beklediği en prestijli alt yaş kategorisi turnuvalarından Toulon Turnuvası pandemi nedeniyle verilen iki senelik aranın ardından yeniden başlıyor. 

29 Mayıs'ta başlayacak organizasyon iki hafta sürecek ve final karşılaşması 12 Haziran'da gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıllarda Fransa, Brezilya ve İngiltere'nin çok sayıda şampiyonluk elde ettiği turnuvada İngiltere ve Brezilya bu defa yer almayacak. 

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Arjantin kadrosunda Manchester United'ın genç yeteneği Alejandro Garnacho ve Juventus'ta forma giyen Matias Soule gibi Avrupa'da forma giyen genç yeteneklerin de forma giymesi beklenirken, Güney Amerika temsilcisi organizasyonun en büyük merakla beklenen takımı olacak. 

Geçtiğimiz yıllarda David Ginola, Rui Costa, James Rodriguez, Javier Mascherano ve Ruben Loftus-Cheek gibi isimlerin parladığı Toulon Turnuvası bu yıl da bazı büyük potansiyelli oyuncuların isimlerini ezberletebilir gibi görünüyor.

A Grubu Puan Durumu

 

Takım O G B M A Y A P

1

Arjantin U-20

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Fransa U-20

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Panama U-23

0 0 0

0

0 0

0

0
4

Suudi Arabistan U-20

0

0

0 0 0 0 0 0

A Grubu Fikstürü ve skorları

Tarih Saat Fikstür

Mayıs 29, 2022

16:00

Arjantin vs Suudi Arabistan

Mayıs 29, 2022

19:30

Fransa vs Panama

Haziran 1, 2022

16:00

Panama vs Arjantin

Haziran 1, 2022

19:30

Fransa vs Suudi Arabistan

Haziran 4, 2022

16:00

Suudi Arabistan vs Panama

Haziran 4, 2022

19:30

Fransa vs Arjantin

 

B Grubu Puan Durumu

 

Takım O G B M A Y A P

1

Gana U-20

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Endonezya U-23

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Meksika U-20

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Venezuela U-23

0

0

0

0

0

0

0

0

 

B Grubu Fikstürü ve skorları

Takım Saat Fikstür

Mayıs 30, 2022

15:30

Endonezya vs Venezuela

Mayıs 30, 2022

19:30

Meksika vs Gana

Haziran 2, 2022

16:00

Gana vs Endonezya

Haziran 2, 2022

19:30

Meksika vs Venezuela

Haziran 5, 2022

16:00

Venezuela vs Gana

Haziran 5, 2022

19:30

Meksika vs Endonezya

 

C Grubu Puan Durumu

 

Takım O G B M A Y A P

1

Cezayir U-23

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Kolombiya U-19

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Komorlar U-20

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Japonya U-19

0

0

0

0

0

0

0

0

 

C Grubu Fikstürü ve skorları

Tarih Saat Fikstür

Mayıs 31, 2022

16:00

Japonya vs Cezayir

Mayıs 31, 2022

19:30

Kolombiya vs Komorlar

Haziran 3, 2022

16:00

Japonya vs Komorlar

Haziran 3, 2022

19:30

Cezayir vs Kolombiya

Haziran 6, 2022

16:00

Japonya vs Kolombiya

Haziran 6, 2022

19:30

Cezayir vs Komorlar

2022 Toulon Turnuvası 11'incilik maçı

 

Tarih

Saat

Fikstür

Haziran 8, 2022

16:00

Belirlenmedi

2022 Toulon Turnuvası dokuzunculuk maçı

 

Tarih

Saat

Fikstür

Haziran 8, 2022

19:30

Belirlenmedi

2022 Toulon Turnuvası yedincilik maçı

 

Date

Time (local)

Fixture

Haziran 10, 2022

16:00

Belirlenmedi

2022 Toulon Turnuvası beşincilik maçı

 

Tarih

Saat

Fikstür

Haziran 10, 2022

19:30

Belirlenmedi

2022 Toulon Turnuvası yarı finaller

 

Date Time (local) Fixture

Haziran 9, 2022

16:30

Belirlenmedi

Haziran 9, 2022

20:00

Belirlenmedi

 

2022 Toulon Turnuvası üçüncülük maçı

 

Tarih

Saat

Fikstür

Haziran 12, 2022

16:30

1. Yarı finalin kaybedeni vs 2. Yarı finalin kaybedeni

 

2022 Toulon Turnuvası finali

 

Tarih Saat Fikstür

Haziran 12, 2022

20:00

1. Yarı finalin kazananı vs 2. Yarı finalin kazananı

 

2022 Toulon Turnuvası gol kralı

Jean-Pierre Papin, Alan Shearer ve Thierry Henry geçtiğimiz yıllarda organizasyonu gol kralı olarak tamamlayan büyük futbolculardan sadece bazılarıydı. Turnuvada bu isimlerin ayak izlerini takip etmeye çalışacak çok sayıda umud verici hücum oyuncusu var.

Rank

Name

Country

Goals

1.

-

-

-

Toulon Turnuvası'nın geçmiş şampiyonları

 

Sıra

Ülke

Şampiyonluk

1.

Fransa

12

2.

Brezilya

9

3.

İngiltere

7

4.

Portekiz

3

=

Kolombiya

3

6.

Bulgaristan

2

=

Argentina

2

=

Macaristan

2

9

İtalya

1

=

Meksika

1

=

Rusya

1

=

Fildişi Sahilleri

1

=

Şili

1

=

Sırbistan

1

=

Polonya

1

=

Belçika

1

 