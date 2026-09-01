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Alessandro Nesta Francesco TottiGetty Images

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Totti futboldan basketbola: Maxima Roma'nın yeni danışmanı oldu. "Yeni motivasyonlara ihtiyacım vardı"

AS Roma

Francesco Totti basketbol sahasına da iniyor: kulübün açıkladığı üzere Maxima Roma projesine mülkiyet danışmanı olarak katılacak, ayrıca taraftar kitlesinin geliştirilmesi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerinden sorumlu delege olacak. Totti, başkent Roma’yı İtalyan ve Avrupa basketbolunun en üst seviyelerine, Serie A’dan EuroCup’a kadar yeniden taşımayı hedefleyen bir projeye adını ve tecrübesini vermeyi seçti.



YENİ HEYECANLAR - "Yeni heyecanlar istiyordum ve yeni bir meydan okumayı kabul ederek kendimi ortaya koyma arzusu duyuyordum" dedi Totti. "Bana önerilen rol ve her şeyden önce proje beni ilk andan itibaren ikna etti. Bu projenin aktif bir parçası olabileceğim için çok mutluyum ve bana güvenmeyi tercih eden kulübe teşekkür ediyorum. İlk hedef, sağlam bir grup kurmak, takımı güçlendirmek ve İtalya liginde bir mükemmeliyet örneği haline gelmek için tüm koşulları oluşturmak olacak. Ardından Avrupa’ya ve ötesine bakacağız. Hırs önemli, ancak zaman içinde kalıcı olabilecek bir şey inşa etme arzusu daha da önemli: Roma’ya ve Romalılara destekleyebilecekleri, kendilerini ait hissedebilecekleri ve gurur duyabilecekleri bir basketbol takımı armağan etmek istiyoruz. Bu nedenle mülkiyet danışmanı, taraftar kitlesinin geliştirilmesi ve CSR faaliyetlerinden sorumlu delege olmayı kabul ettim".




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