Totti: Dybala'yı Roma'ya transfer olması için ikna etmeye çalışacağım

Roma efsanesi Francisco Totti, Arjantinli oyuncunun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağını duyurduktan sonra Paulo Dybala'yı Roma'ya getirmeye ikna etmeye çalışacağını söyledi.

Torino'da Lazio'ya karşı duygusal vedasının ardından Dybala'nın yeni takımı merakla bekleniyor.

Pek çok kulüp onu transfer etmek içim mücadele edecek. Ancak gelecek hafta San Siro'da Samuel Eto'o'nun ev sahipliğinde bir yardım maçında onunla birlikte oynayacak olan Totti, Dybala'yı Stadio Olimpico'ya getirmek için bastıracağını söyledi.

Ne söylendi?

Sky Italia, Dybala'nın olası bir transferini Totti'ye sordu.

"Onu Roma'ya getirip getiremeyeceğimizi göreceğiz" dedi. "Pazartesi günü onunla buluşacağım ve onu ikna etmeyi umuyorum.

Eto'o'nun maçı için Milano'dayız, birlikte oynayacağız ve ona bir tavsiyede bulunacağım.

'Kafasına bir şeyler sokmaya çalışacağım, umarım başarılı oluruz. Tabi Roma benimle aynı düşünüyorsa."

Dybala'nın durumu

Arjantinli oyuncunun bir sonraki adımı, geçtiğimiz hafta sonu Torino'da oynanan ve forvetin Juventus'a veda ettiği duygusal yüklü veda maçının ardından sıcak bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Dybala, takım arkadaşlarına ve taraftarlarına teşekkürlerini sunarken sahada ağlarken görüntülendi.

Arjantinli yıldızın taliplerinin birçoğunun Serie A'da olduğu düşünülüyor. Bunun yanında bazı Premier Lig takımları da onunla ilgileniyor.

Öte yandan Dybala, Katar 2022 öncesi kendisi için en doğru kararı vermek istiyor.

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