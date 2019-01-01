Tottenham, İngiltere Lig Kupası'nda Colchester'a boyun eğdi

İngiltere Lig Kupası'nın 3. turunda Colchester, Tottenham'ı eleyerek büyük bir sürprize imza attı. Ziya Eren'in sahibi Crawley Town da tur atladı.

İngiltere 2. Lig ekiplerinden Colchester, 'ı konuk etti.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve kazananı belirlemek adına direkt olarak penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı vuruşları sonucu Tottenham'ı 4-3 mağlup eden Colchester günün en büyük sürprizini gerçekleştirdi.

Preston North End 0-3

Premier Lig'in iddialı takımlarından Manchester City, İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Championship ekibi Preston North End'i 3-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Raheem Sterling, 35. dakikada Gabriel Jesus ve 42. dakikada Ryan Ledson (K.K) kaydetti.

5-0 Nottingham Forest

Arsenal, Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ı konuk etti.

Ev sahibi ekibe turu getiren golleri 31 ve 90+2. dakikalarda Gabriel Martinelli, 71. dakikada Rob Holding, 77. dakikada Joseph Willock ve 84. dakikada Reiss Nelson'dan geldi.

Yeni transferlerden Gabriel Martinelli, Arsenal formasıyla ilk gollerini atmayı başardı.

Portsmouth 0-4

Premier Lig ekiplerinden Southampton, 1. Lig temsilcisi Portsmouth'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Konuk ekibin gollerini 21 ve 44. dakikalarda Danny Ings, 77. dakikada Cedric Soares ve 86. dakikada Nathan Redmond kaydetti.

Luton Town 0-4

İngiltere Lig Kupası 3. turunda Leicester City deplasmanda Luton Town'u 4-0 mağlup etti.

Konuk ekibin golleri 34 ve 86. dakikalarda Demarai Gray, 44. dakikada James Justin ve 79. dakikada Youri Tielemans'dan geldi.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı.

Sheffield Wednesday 0-2

Premier Lig'e istediği gibi başlayamayan Everton, Sheffield Wednesday'i 2-0 mağlup ederek turu geçen taraf oldu.

Everton'ın golleri 6 ve 10. dakikalarda Dominic Calvert-Lewin'den geldi.

Milli futbolcu Cenk Tosun maç kadrosunda yer almadı.

2-1 Swansea City

Premier Lig'de Manchester City'ye 8-0 mağlup olan Watford, Swansea City'yi 2-1 yenerek moral depoladı.

Ev sahibi ekibin gollerini 28. dakikada Danny Welbeck ve 79. dakikada Roberto Pereyra kaydetti. Swansea City'nin tek golü 34. dakikada Sam Surridge'den geldi.

Crawley Town (5)1-1(4) Stoke City

Ziya Eren'in sahibi olduğu İngiltere 2. Lig ekibi Crawley Town, Championship takımlarından Stoke City'yi konuk etti.

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23. dakikada Sam Vokes ve 38. dakikada Nathan Ferguson'un karşılıklı golleriyle normal süre 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

62. dakikada kırmızı kart gören Nathan Michael Collins, Stoke City'nin 10 kişi kalmasına sebep oldu.

Rakibini penaltı vuruşları sonucunda 5-4 mağlup eden Crawley Town adını bir üst tura yazdırdı.