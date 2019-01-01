Tottenham'ın stadyum çilesi bitmiyor: Arsenal derbisi Wembley'de

2 Mart'ta oynanacak Arsenal derbisi için yeni evine geçmeyi hedefleyen Tottenham, maçın Wembley'de oynanacağını açıkladı.

Yeni stadyumuna taşınmak için gün sayan, ancak inşaatta yaşanan sorunlar sebebiyle bir türlü yeni evine geçemeyen Tottenham, Arsenal derbisine de Wembley Sadyumu'nda ev sahipliği yapacak.

İlk olarak bu sezonun başında yeni adresine taşınmayı planlayan Spurs, güvenlik sistemlerinin test aşamasında yaşanan gecikmelerden ötürü 6 ayı geçen bir gecikme yaşıyor.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Güvenlik sistemlerindeki sorunların giderilmesine çok az kaldı. Sırada yangın tespit ve alarm sistemlerinin entegrasyon ve test çalışmaları var. Bu testlerin başarıyla sonuçlanması, güvenlik sertifikasını alıp yeni evimize taşınmamız için olmazsa olmaz. Bu sebeple, 2 Mart'taki Arsenal maçını Wembley Stadyumu'nda oynayacağız." ifadelerine yer verildi.

Kulüp Başkanı David Levy, taraftarlara gönderdiği mesajda, "Bizimle beraber bunlara katlandığınız ve gösterdiğiniz müthiş destek için hepinize teşekkürler. Önümüzdeki birkaç hafta çok kritik." sözlerini kullandı.

Tottenham'ın yeni stadına ne zaman taşınacağı belirsizliğini koruyor.