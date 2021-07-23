Tottenham'ın 50 milyon euroluk teklifi, Merih Demiral'a takım değiştirtebilir

Cristian Romero'yu 50 milyon euro'ya Tottenham'a satmaya hazırlanan Atalanta'nın bir numaralı alternatifi milli futbolcu Merih Demiral.

Teknik direktörlük koltuğuna Nuno Espirito Santo'nun oturmasının ardından transferde atağa kalkan ve Atalanta'nın kalecisi Pierluigi Gollini'yi transfer eden Tottenham, oynadığı üçlü savunma ile EURO 2020'deki birçok takıma ilham veren İtalyan takımının Arjantinli stoperi Cristian Romero'yu da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Romero için 40 milyon euro ve gerçekleşmesi pek de zor olmayan 10 milyon euroluk bonus teklifi yapan Tottenham, kapıyı 55 milyon euro'dan açan Atalanta ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Atalanta cephesi ise bonservisi Juventus'tan 20 milyon euro karşılığında alınıp, ardından karlı bir anlaşmayla satılacak olan Romero'nun yerine alternatif arayışlarına başladı.

Atalanta'nın hedefi Merih Demiral

Habere göre Romero'nun muhtemel ayrılığının ardından kariyerini Juventus'ta sürdüren milli futbolcu Merih Demiral'a yönelecek olan Atalanta cephesi, Juventus yönetimiyle Gianluca Frabotta transferini noktalamak bir araya geldiğinde Merih'in takımdaki durumunu da soracak ve bu transfer için ilk resmi adımı atmış olacak.

Juventus'un stoper rotasyonunda yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle geri planda kalan Merih, geride bıraktığımız sezonda 10'u ilk 11'de olmak üzere 15 Serie A maçında şans bulmuştu. Serie A'da daha önce Sassuolo forması da giyen Merih'in de düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği öne sürülüyordu.

Daha fazla okuma