Tottenham'dan Ozan Tufan ve Vedat Muriqi'e yakın takip

Tottenham yetkilileri, Ozan Tufan ve Vedat Muriqi'yi canlı olarak izleyip raporladı.

Son haftaların dikkat çeken iki oyuncusu Ozan Tufan ve Vedat Muriqi, 'nin 'a 1-0 yenildiği maçta yakından takip edildi.

Fanatik Gazetesinden Mehmet Ali Sabuncu'nun haberine göre, ’ın yetkilileri tribünde yerini aldı ve Vedat Muriqi ile Ozan Tufan'ı izledi.

Hatırlanacağı gibi Kosovalı golcüyü İngiliz ekibi daha önce de listesine almıştı. Özellikle milli takımı’nda gösterdiği performansla tüm dikkatleri bir anda üzerine çeken Vedat Muriqi’i, İngiltere-Kosova mücadelesinde olduğu gibi bir kez daha çıplak gözle takip etmek adına Ülker Stadı’na gelen Tottenham’ın teknik direktörü Pochettino’nun yardımcılarının, Ozan’ı da yakın mercek altına aldıkları ifade edildi.

Bu iki ismi Antalya karşısında takip eden izleme komitesi ekibinin, oyuncularla ilgili hazırlayacakları raporu, Arjantinli hocayla paylaştıktan sonra devre arasında transfer görüşmeleri için harekete geçebilecekleri konuşuluyor.