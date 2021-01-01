Tottenham'dan kovulan Mourinho'nun sözleşmesindeki ilginç detay

Chelsea ve Manchester United'ın ardından Tottenham'dan da sezon ortasında kovulan Jose Mourinho'nun kontratındaki ilginç detay dikkat çekti.

Tottenham Premier Lig'de lider Manchester City'nin 24 puan gerisine düşünce görevine son verilen Jose Mourinho, Londra ekibinin Juande Ramos'tan bu yana en düşük puan ortalamasına sahip teknik direktörü oldu.

58 maç sonunda 1.64 puan ortalamasında kalan Mourinho'nun kontratındaki ilginç madde de dikkat çekti.

Sezon sonu beklenmedi

Tottenham kontratı normal şartlarda 2023'ün Haziran ayında bitecek olan Mourinho'yu göndererek tecrübeli çalıştırıcıya 20 milyon sterlin tazminat ödemeyi de kabul etti.

Avrupa Süper Ligi'nin kurucu 12 üyesinden biri olan Tottenham kontratındaki bir maddeden ötürü sezonu ilk dört içerisinde tamamlayamaması halinde Mourinho ile yollarını sezon sonunda çok daha düşük maliyetle ayırabilirdi ancak başkan Daniel Levy buna rağmen sezon sonunu beklemedi.

En kötü dönemlerinden biri

Kuzey Londra ekibinde geçirdiği 17 ay ayda bütün kulvarlarda 86 maça çıkan Mourinho, bu 86 maçın 44'ünü kazanırken, 19 kez berabere kaldı ve 23 maçta mağlup oldu.

Yüzde 51.2'lik galibiyet yüzdesi yakalayan Mourinho, en az 25 maça çıktığı takımlardakien kötü galibiyet yüzdesini Tottenham'ın başında yaşamış oldu.

Yardımcısının gerisinde kaldı

Ligde 1.64'lük puan ortalaması yakalayan Mourinho, 1.17 son yıllardaki en kötü saha içi sonuçlarını alan Tottenham teknik direktörüydü.

Tottenham'ın bir dönem Mourinho'nun yardımcılığını yapan eski teknik direktörü Andre Villas-Boas 54 maç sonunda 1.83'lük ortalama yakalarken, Harry Redknapp 144 maçta 1.74, Tim Sherwood 22 maçta 1.91, kulüple Şampiyonlar Ligi finali oynayan Mauricio Pochettino ise 202 maçta 1.89'luk ortalamaya sahip olmuştu.

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