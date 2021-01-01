Tottenham'da Jose Mourinho kovulursa, ilk alternatif Julian Nagelsmann

Tottenham'daki görevi tehlikede olan Jose Mourinho'nun kovulma ihtimali yüksek. Yerine düşünülen ilk isim iseJulian Nagelsmann

Çok değil, bundan 2 ay önce Tottenham 'ın İngiltere Premier Lig 'i şampiyon olarak tamamlayabileceği dillendiriliyordu fakat Crystal Palace deplasmanında başlayan puan kaybının ardı arkası kesilmeyince, Spurs bu yoldan saptı.

Son 13 maçta yalnızca 3 kez kazanabilen Londra ekibinde Portekizli menajer Jose Mourinho 'nun gönderilmesi gündemde. Telegraph'ın haberine göre ise Jose'nin alternatifi ise şimdiden hazır. Söz konusu haberde, Jose Mourinho'nun kovulması halinde yerine Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'in hocası Julian Nagelsmann'ın geçeceği söyleniyor.

Premier Lig 'de son 5 maçta 4 mağlubiyet alan Spurs'te, bir değişikliğe gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Tottenham, Premier Lig'de kaçıncı sırada?

Sezona Everton mağlubiyeti ile başlayan Londra ekibi, daha sonra 11 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayarak şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri haline gelmişti. Fakat aralık ayının ikinci haftasından sonra işler hiç yolunda gitmedi ve üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından takım adeta yerle bir oldu. Spurs, 25 haftanın geride kaldığı Premier Lig'de 36 puanla 9. sırada yer alıyor.

Son maçında pazar günü West Ham United ile deplasmanda karşılaşan Tottenham, Londra derbisini 2-1 kaybetmişti.

Editör yorumu

Jose Mourinho , son yıllarda kendisi için söylenilen, 'Onun devri bitti' sözlerini galiba artık haklı çıkaracak gibi duruyor. Tottenham'a ilk geldiğinde, geçmişe göre çok daha ofansif, üretken bir oyun tercih eden Portekizli menajer, zaman geçtikçe takımı daha defansif hale getirmeye çalıştı ve hücumdaki üretkenliğini kaybetti.

Özellikle Son-Kane ikilisine çok bağımlı olan Tottenham, bazı büyük maçları katı savunma ile kazansa da, düşük profildeki rakiplere karşı üretemeyince puan kayıpları üst üste geldi. Harry Kane'in sahalardan bir süre uzak kalmış olması da zaten kötü olan üretkenliği iyice sınırladı.

Jose Mourinho eskiden deansif futbolu tercih ettiğinde, rakiplerine pek pozisyon vermezdi. Şimdilerde ise hem üretkenlikten uzak katı futbol var, hem de rakibe çok fazla pozisyon veriyor. Yani Portekizli menajerin artık ciddi anlamda elle tutulur bir yanı kalmıyor gibi.