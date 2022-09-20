NE OLDU? Richarlison, yaz transfer döneminde 58 milyon Euro karşılığında Everton'dan transfer edildiğinde büyük bir sükse uyandırdı.

Ancak Brezilyalı futbolcu, bu sezonun başında Tottenham ile Chelsea arasında oynanan ve 2-2'lik beraberliğin ardından el sıkışırken tartışma yaşayan Conte ve Tuchel arasındaki çatışmayı unutmuyor.

NE DEDİLER: "Eğlenceliydi, değil mi?" Brezilyalı FourFourTwo'ya şunları söyledi: "O zamanlar hala maçla ilgiliydik, bu yüzden aralarında olanları soyunma odasında videoda izledik.

"Futbolda bu oldukça normal. Oyuncular arasında her zaman bir şeyler olur, bu yüzden hocalar arasında da olabilir.

"Herkes sakinleşip yoluna devam ediyor. Ama iki patron arasındaki o karşılaşmayı görmek eğlenceliydi. Bizimkisi yüzleşmekten korkmuyor, değil mi?"

Conte ile olay hakkında şaka yapıp yapmadığı sorulduğunda Richarlison, "Deli misin? Şansın yok, hadi! Şaka yapmayı denesene. Bu konuda ondan korkuyorum" dedi.

BÜYÜK RESİM: Richarlison, bu yaz Spurs'e katıldıktan sonra Conte yönetiminde kulüp için ilk iki golünü Marsilya karşısında Şampiyonlar Ligi mücadelesinde kaydetti.

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