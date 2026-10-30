Tottenham Hotspur’un savunma oyuncusu Pedro Porro, ülkesine dönüşüyle ilgili süregelen transfer söylentilerine ilişkin konuştu. Kuzey Londra’da Roberto De Zerbi’nin takımının kilit isimlerinden biri hâline gelen İspanyol millî oyuncu, La Liga’nın en büyük kulüpleriyle ilgili son söylentileri değerlendirdi.

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İspanyol devlerinin ilgisine açıklık getirdi

Porro, geleceğine ilişkin yoğun spekülasyonlara, özellikle de İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid'in ilgisine açıklık getirdi. Son transfer döneminde çok sayıda haber çıkmasına rağmen 27 yaşındaki Dünya Kupası şampiyonu, durumunun sorulduğunu ancak iki La Liga devinden de resmî teklif gelmediğini belirtti.

Yaz transfer dönemine ilişkin konuşan Porro, adının üst düzey çevrelerde gündeme geldiğini ancak kendisinin millî takımdaki görevlerine odaklandığını söyledi. Savunma oyuncusu, ESPN'in aktardığı açıklamasında, “Hayır. Durumumu sordukları için bir ilgi vardı ama gerçek bir ilgi yoktu. Söylentiler vardı fakat ben ülkem için iyi oynamaya odaklanmıştım,” dedi. “Gerçekten ilgileniyorlarsa sizi doğrudan ararlar, bu da olmadı. Bazı kulüpler durumumu öğrenmek için soruşturdu ama gerçek bir ilgi yoktu. Buna fazla dikkat etmek istemedim.”

Tottenham'daki projeye bağlılığı

İspanya'ya dönme ihtimali cazip olsa da Porro, Tottenham'da De Zerbi yönetimindeki mevcut projeye sıkı sıkıya bağlı. Kendisini Haziran 2031'e kadar Kuzey Londra kulübüne bağlayan sözleşme uzatmasına imza atan eski Sporting CP oyuncusu, Premier League'in önde gelen beklerinden biri hâline gelmesinde pay sahibi olan takıma derin bir bağlılık hissediyor.

Porro, “Şu anda sözleşmem devam ederken kulübüm dışında herhangi bir şeyden söz etmek çok haksızlık olur. Onlar [Tottenham] bana çok saygı gösterdi, ben de onlara aynı saygıyı gösteriyorum,” dedi. Tottenham'daki geleceğini erkenden güvence altına almayı öncelik olarak gördüğünü de belirterek şunları söyledi: “Dünya Kupası'ndan önce sözleşme uzatma işini hallettim ki turnuva sırasında içim rahat olsun. Çünkü bu, performansınızı çok etkiliyor.”

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La Liga'ya dönüş hayali

Yakın geleceği Tottenham Hotspur Stadium'da geçecek olsa da Porro, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ülkesine dönme isteğini gizlemiyor. La Liga, savunma oyuncusu için cazibesini koruyor. Porro, İngiltere'de oynadığı dönemin, gelecekte hangi İspanyol kulübü kendisiyle ilgilenirse ilgilensin, karşısına çıkabilecek her türlü zorluğa onu hazırladığına inanıyor.

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Porro açık sözlülükle, “Elbette bir gün İspanya'ya dönmeyi gerçekten dört gözle bekliyorum. Orası benim ülkem ve ligi seviyorum,” dedi. Oyun tarzının Santiago Bernabeu'ya mı yoksa Camp Nou'ya mı daha uygun olacağı sorulduğunda ise uyum sağlama becerisine güvendiğini belirtti: “Kendimi her şeye uyum sağlayabilecek bir oyuncu olarak görüyorum. Hiç de kolay olmayan Premier League'e uyum sağladım.”

Piyasa değeri ve Kuzey Londra'daki mutluluğu

Porro, Tottenham'ın piyasa değeri konusundaki kararlı tutumunun bu yaz kendisiyle ilgilenebilecek kulüpleri caydırmış olabileceğini kabul ediyor. Kulüp onu taktik düzeninin temel taşlarından biri olarak görüyor; geçen sezon üstlendiği yoğun görev de bunu yansıtıyor.

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İspanyol oyuncu, sonuçta Premier League'de kendini yerleşik ve değer görüyor hissediyor. Uzun vadeli sözleşme imzalama kararını değerlendirirken sözlerini şöyle tamamladı: “Çok sevildiğimi hissediyorum ve bu benim için çok önemli. Onlar [Tottenham] bana iyi bir sözleşme teklif etti. Gerçi Dünya Kupası sonrasına kadar bekleseydim biraz daha fazlasını alabilirdim.”