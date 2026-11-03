Tottenham Hotspur'un çok yönlü oyuncusu Archie Gray, teknik direktör Roberto De Zerbi'nin takımı sıcak havada kaynaşmaları için İspanya'ya götürme kararının ligdeki sezonlarının seyrini değiştirdiğine inanıyor. Kuzey Londra ekibi, Marbella'dan döndüğünden beri üst üste üç galibiyet aldı ve Elland Road deplasmanı öncesinde dokuzuncu sırada yer alıyor.

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İspanya kampı galibiyet serisini başlattı

Gray, geçen ay Old Trafford'da Manchester United ile 1-1 berabere kalmalarının ardından kulübünün düzenlediği kampın etkisini övdü. Bu sonuç, Tottenham'ın galibiyetsiz başlangıcını altı maça çıkarırken taraftarlar arasında geçen sezonki gibi bir kümede kalma mücadelesi yaşanacağı endişesini doğurdu. Ancak İspanya'dan döndüğünden beri De Zerbi'nin takımı Coventry City'yi 3-1 mağlup etti; ardından deplasmanda Chelsea'yi ve sahasında Crystal Palace'ı ikişer gol farkla yendi.

Takım ruhu son dönemdeki yükselişi sağlıyor

Oyuncular İtalyan teknik direktörlerinin taleplerine uyum sağlarken sahada ritimlerini bulmaları, soyunma odasındaki bağlarının güçlenmesiyle aynı döneme denk geldi.

Formlarındaki yükseliş hakkında SpursPlay ile konuşan Gray şunları söyledi: “Marbella gezisi elbette yardımcı oldu, birbirimizi daha iyi tanımamızı da sağladı. Sahada neredeyse kardeş gibi olmak, hocamızın sürekli bahsettiği bir şey ve biz de bunu yapmaya çalışıyoruz.

“Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz ve bunu sahada da görebilirsiniz. Gol sevincinde bile bütün yedekler oyunculara koşuyor. Bunlar bizim için çok şey ifade eden küçük ayrıntılar. En önemli şey bu ve gelişmemizin nedeni de bu.

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“Üst üste üç galibiyet almak gerçekten önemli. Uzun zamandır böyle bir şey olmamıştı ve bunu başarmak çok önemliydi.”

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Erken gelen sarı kart, devre arasında oyundan alınmasına yol açtı

Eylül ayında Aston Villa'ya 3-2 kaybettikleri maçta Pedro Porro'nun arka adale sakatlığı yaşamasının ardından, bu sezon ligde forma giydiği dokuz maçın yedisinde ilk 11'de başlayan 20 yaşındaki oyuncu ağırlıklı olarak sağ bekte görev yaptı. Cumartesi günü Palace karşısında ilk yarının ortalarında Dean Henderson'ı kafa vuruşuyla geçerek Tottenham'ı öne geçirdi. Ancak konuk takımın forveti Jean-Philippe Mateta'nın kaptan Micky van de Ven'e ayağını fazla kaldırdığı bir müdahale nedeniyle kırmızı kart görmesinden kısa süre sonra, 15. dakikada sarı kart gören Gray, devre arasında yerini sakatlıktan dönen Porro'ya bıraktı. Porro böylece üst üste ikinci maçında yedek kulübesinden oyuna girdi.

10 kişi kalan Crystal Palace karşısında erken oyundan çıkmaktan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını kabul eden genç oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Evet, açıkçası hayal kırıklığına uğradım ama sarı kartım vardı ve risk almak istemedik. Bence bizim için gerçekten önemli bir dönem. Son birkaç haftada çok geliştiğimizi düşünüyorum. Artık daha çok takım gibiyiz, birbirimize daha yakınız ve evet, sahada birbirimiz için çalıştığımızdan daha iyi oynuyoruz.”

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Genç oyuncuyu Elland Road'da eski takımıyla buluşma bekliyor

Gray şimdi cumartesi öğle saatlerinde eski takımı Leeds ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Dokuzuncu sıradaki Tottenham, yaklaşan millî maç arasından önce üst üste dördüncü galibiyetini hedefliyor. Porro, Chelsea ve Palace maçlarında yedek kulübesinden oyuna girerek maç ritmini artırırken De Zerbi, Batı Yorkshire deplasmanında sağ bekte kimi oynatacağına karar vermek zorunda. Galibiyet serisini sürdürmek, Tottenham'ın ligin üst yarısındaki yerini daha da sağlamlaştıracak.