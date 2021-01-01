Tottenham ve West Ham Beşiktaş'tan Cyle Larin'i transfer etmek istiyor

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı bu sezon sergilediği performansla Avrupa'nın büyük liglerinden birine transfer olabilir.

Sergen Yalçın yönetiminde yaptığı çıkışla dikkat çeken ve Beşiktaş'ın şampiyonluk yürüyüşünde attığı 19 gol ile büyük rol oynayan Kanadalı yıldız Cyle Larin, yeni sezonda Premier Lig'de boy gösterebilir.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Tottenham ve West Ham United'ın yakın takibinde bulunan Larin, Ada'ya transfer olabilir.

90min'de yer alan habere göre Beşiktaş'taki kontratının son 12 ayına giren Larin, Beşiktaş'ın yeni sözleşme imzalama çabasına rağmen Avrupa'nın önemli liglerinden birçok takımın yakın takibinde yer alıyor.

Premier Lig takımlarından Tottenham ve West Ham United da şimdiden 26 yaşındaki oyuncuyu kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Harry Kane'in yedeği olabilir

Harry Kane'i takımda kalmaya ikna etmeye çalışan Tottenham Başkanı Daniel Levy bir yandan da bu oyuncuya alternatif ararken, Beşiktaş'ın golcüsünün Kane'in yedeği olabileceğine inanıyor. Tottenham'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı Carlos Vinicius'un sezon sonunda Portekiz ekibine dönecek olması iddiaları güçlendiriyor.

Habere göre Larin'in hem santrforda hem de bu sezon Sergen Yalçın'ın tercihi doğrultusunda sol kanatta oynayabilmesinden etkilenen Tottenham yetkilileri, yıldız oyuncunun çok yönlü yapısından dolayı Larin'i öncelikli hedeflerden biri olarak belirledi.

Öte yandan Ajax'a giden Sebastien Haller'in yerini doldurmak isteyen West Ham United'ın da gözlemcileri aracılığıyla Larin'i yakından takip ettiği öne sürüldü.

Tammy Abraham pahalı gelince

David Moyes'un transfer listesinde ilk sırada yer alan Chelsea forması giyen Tammy Abraham'ın 40 milyon sterlinlik bonservis bedeli nedeniyle bu transferde geri adım atan West Ham'ın, çok daha ucuz bir alternatif olan Larin'e yönelmesi sürpriz olmayacak.

Premier Lig kulüplerinin yanı sıra Almanya ve Fransa'dan da takip edilen Larin'in önümüzdeki yaz kariyeriyle ilgili önemli bir karar vermesi gerekecek gibi görünüyor.

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